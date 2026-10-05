VIRAL: Backstreet Boys recrearon de forma divertida una de sus históricas portadas en una revista y todo se salió de control

La legendaria agrupación, Backstreet Boys, causó un furor en redes sociales tras compartir un divertido recuerdo de sus años dorados en la industria del entretenimiento.

Los integrantes de la mítica ‘boy band’ alborotaron a sus millones de seguidoras al desempolvar una llamativa e incómoda sesión fotográfica de su juventud.

El posteo que desató las risas muestra una colorida y aparatosa portada antigua de la famosa revista juvenil ‘Bravo Magazine’, en la que Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson posaron en aquella oportunidad en unas posturas físicas bastante exageradas y cómicas que reflejaban la estética de la época.

Además, los propios músicos acompañaron la imagen con la frase textual: «Ningún Backstreet Boy resultó herido en la realización de esta portada».

No Backstreet Boys were harmed in the making of this Bravo Magazine cover https://t.co/rC4CZ6aum9 — Backstreet Boys (@backstreetboys) October 4, 2026

El video acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios nostálgicos en apenas unas pocas horas de haber salido a la luz.

Los fanáticos del grupo compartieron mensajes divertidos señalando el paso del tiempo y recordando cómo coleccionaban esos recortes en sus habitaciones durante su adolescencia.

LOS PRÓXIMOS PASOS DE LA BANDA DE CARA AL 2027

A pesar de las bromas sobre su pasado, los artistas se encuentran concentrados en las fases de producción logística de sus próximos espectáculos masivos programados para finales de año.

El grupo tiene fijadas fechas residenciales de gran envergadura y preparan una gira especial de conciertos en vivo en Canadá pautada para febrero del año 2027.

Por consiguiente, los intérpretes de «I Want It That Way» demuestran que siguen más vigentes que nunca en las carteleras del espectáculo.