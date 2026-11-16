La actriz, animadora y comediante venezolana, Andreína Álvarez confirmó el cierre definitivo de su ciclo en el programa «¿Y qué hay de nuevo?» que transmitía Canal i.
«Así lo dicta la vida. Hay historias que duran eternamente, otras que terminan antes de tiempo, pero siempre está latente que todo comienzo tiene su final. Con este comunicado, busco expresarme honesta y transparentemente sobre mis decisiones más recientes y sobre lo que vislumbro continuará siendo mi apasionado paseo artístico», acotó.
«Agradezco la atención prestada, pero aún más la discreción y el cese de las especulaciones. Llegó el momento de bajar el telón de esta historia y solicito por favor y con el cariño de siempre, a los amigos, colegas y medios de comunicación el respeto por la privacidad sobre este tema», expresó la presentadora.
Ver esta publicación en Instagram
ACLARATORIA SOBRE LOS MOTIVOS
Junto con el comunicado, la presentadora Álvarez desmintió en un video que su renuncia estuviera motivada por supuestos retrasos o incumplimientos salariales en el canal.
Explicó que su salida fue notificada de forma oportuna y respetuosa a la gerencia tras cumplir una etapa en la que también aportó en producción y creación de contenido.