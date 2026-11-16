La actriz, animadora y comediante venezolana, Andreína Álvarez confirmó el cierre definitivo de su ciclo en el programa «¿Y qué hay de nuevo?» que transmitía Canal i.

Tras varios días de rumores sobre su salida del matutino, Álvarez utilizó la metáfora de «bajar el telón» para confirmar su despedida de la planta televisiva, pidiendo respeto por su privacidad y el fin de las especulaciones.