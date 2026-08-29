Viral: Actriz venezolana Carla Baratta da que hablar por su personaje en Cien años de soledad de Netflix

Carla Baratta llamó la atención de los espectadores con su interpretación de Fernanda del Carpio en ‘Cien años de soledad’, una de las producciones más esperadas de los últimos años. Pero ¿qué se sabe de esta actriz?

De acuerdo con lo reseñado por La Nación Web, se trata de una actriz de 36 años nacida en San Cristóbal (Táchira), modelo y artista plástica.

Se abrió su camino en la industria internacional gracias a su participación en la producción estadounidense ‘Mayans M.C.’, al igual que por protagonizar la serie ‘Bleep’, consolidando su carrera en Latinoamérica y España.

Asimismo, se precisó que el interés de Baratta por la actuación surgió desde muy joven. Es por ello, que se formó en instituciones de renombre como la Escuela de Cine de Nueva York (NYFA) y The New Collective, en Los Ángeles.

Todo esto, sin dejar de lado la preparación recibida en Venezuela, país que la actriz considera una base esencial en su carrera.

SU PERSONAJE EN LA PRODUCCIÓN DE NETFLIX

La tachirense da vida a un personaje que irrumpe en la casa de los Buendía dispuesto a imponer disciplina y las rígidas normas de la alta sociedad bogotana, en un hogar marcado por el caos, la magia y la libertad de espíritu.

El papel de Fernanda condensa, según se ha destacado, la tensión entre la soberbia y una profunda represión emocional.

Su llegada al proyecto no fue casual, ya que superó un exigente proceso de casting en Madrid, ciudad donde residía, y posteriormente dedicó seis meses de trabajo continuo en Colombia para filmar su participación en cuatro episodios de la segunda temporada.

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CONSTRUCCIÓN DE SU PERSONAJE

Baratta asumió a Fernanda del Carpio desde los 30 años de edad. En una entrevista para el podcast «Carta Blanca», la actriz señaló que la parte que más disfrutó del proceso fue la construcción del personaje, un trabajo que exigió un cuidado minucioso del tono de voz, la gestualidad y el vestuario.

Para lograrlo, combinó su disciplina profesional con vivencias personales y referencias tomadas de su propia dinámica familiar.

Para la actriz, encarnar a Fernanda representó un reto tanto técnico como personal, además del compromiso de representar al talento venezolano.