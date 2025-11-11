VIRAL: Actriz Ninel Conde dice que Miss Venezuela es «tabasqueña» y provoca burlas en redes

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, se volvió viral en redes sociales tras asegurar que la Miss Venezuela, Stephany Abasali, había nacido en Tabasco, México.

A través de un video en directo en sus redes sociales, la intérprete de «bombón asesino» fue consultada sobre qué opinaba de la actual Miss Venezuela.

«¿Qué opino de Miss Venezuela? Que es una fregona, que es una mujer que tiene carácter y tiene sangre tabasqueña. La sangre tabasqueña no se puede ocultar y te hace decir las cosas como son y sin importar a quién», comentó Ninel Conde.

Además, destacó que ella «tiene un propósito y eso es algo bien bonito de ella. Cuando tienes un propósito en la vida siempre logras tus objetivos, porque no se puede ir por la vida sin identidad y sin saber quién eres».

🚨 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE aseguró que MISS VENEZUELA es tabasqueña, provocando una nueva ola de burlas. Recordemos que años atrás Ninel fue tendencia por confundir “tsunami” con “surimi” (aunque ella jura que no). 🍣#Tabasco #MissVenezuela #MissUniverse #PuertoOrdaz pic.twitter.com/ToevhwdfxD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

Sin embargo, Ninel Conde en realidad se estaba refiriendo a la actual Miss México, Fátima Bosch, pero se confundió y terminó generando una ola de críticas y burlas en redes sociales.

Y es que esta no es la primera vez que la cantante tiene una confusión y se vuelve tendencia en redes. Hace varios años, Conde habría tenido una supuesta confusión entre «tsunami» y «surimi», error que, según ella nunca ocurrió.

A su juicio, el origen del rumor se remonta a la broma de un conductor de televisión.

«No me confundí, lo inventaron los medios y me masacraron. Me decían que no tenía cerebro, ¡y yo así espantada! Fue la primera vez que me atacaban de forma masiva. Me dolió mucho, pero ahora, 15 años después, ya lo superé», dijo durante su paso por La Casa de los Famosos.

COMENTARIOS EN REDES

@iCrisCid: «Jajajajajaja Ninel Conde por favor, aunque sea usa la IA para investigar que Fátima Bosch subió una historia a IG cantando el himno de Miss Venezuela, y que Stephany lo reposteó, pero nada que ver con que ella sea tabasqueña también».

@Itshassel: «Jajajajaja del surimi al tabasco, Venezuela».

@Rooll71: «Ay no de verdad que ni como ayudarla».

@pollapaiz: «Bueno pero la verdad es que miss Venezuela y miss México son casi idénticas, parecen hermanitas. Yo también cuando vi a la de Venezuela pensé que era la mexicana».

@VScottish19916: «Le afectó los químicos de los ojos, jajaja ya no tiene materia gris».

@kellRemi20: «Eso me llevaría a concluir que entonces Fátima Bosch nació en Caracas».