La representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, tuvo una destacada participación este domingo 22 de noviembre durante la Gala Preliminar de la 75.ª edición del Miss Universo, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Primero le llegó el turno de presentarse, dando su nombre y el país que representa, donde se mostró confiada y extrovertida, características que generalmente presentan las candidatas venezolanas.

Posteriormente, Vegas Goetz se presentó sobre el escenario en los desfiles de traje de baño y traje de gala, mostrando porte, seguridad y presencia escénica ante el jurado, el público y las delegaciones de más de un centenar de países que compiten en esta edición.

La competencia preliminar representa una de las instancias decisivas del certamen internacional, ya que las evaluaciones de esta jornada inciden en la selección de las semifinalistas que avanzarán a la noche de coronación.

BUSCA OCTAVA CORONA UNIVERSAL PARA VENEZUELA

Vegas Goetz, quien la noche anterior había llamado la atención con su traje típico inspirado en el béisbol y en homenaje a los campeones del Clásico Mundial, busca conquistar la octava corona universal para Venezuela en la gala final programada para el martes 24 de noviembre en San Juan.