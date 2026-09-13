VIDEO VIRAL: Irene Esser rompe el silencio y habla por primera vez de su relación con Iker Casillas

La ex Miss Venezuela Irene Esser habló por primera vez de su relación con el célebre exfutbolista español Iker Casillas tras asegurar que se encuentra «muy feliz» con el exportero del Real Madrid.

Tras meses de intensas especulaciones en las revistas del corazón, la también actriz decidió dar el paso y hablar, aunque de manera tímida, sobre el dulce momento personal que atraviesa al lado del exdeportista.

El esperado momento ocurrió, cuando la requirió la prensa durante la alfombra roja de la gala de clausura del FesTVal de Vitoria, un escenario donde la venezolana acaparó todas las miradas.

Al ser preguntada de forma directa por los reporteros sobre su situación sentimental y el excapitán de la selección española, Esser respondió que le gusta mantener su vida personal «muy privada y guardadita», pero luego de la insistencia de los comunicadores reveló que está «muy feliz, muy tranquila, en paz y he salido de la oscuridad», dijo entre risas nerviosas.

UN ROMANCE QUE NACIÓ EN VERANO Y SE CONSOLIDA EN MADRID

Los rumores que vinculaban sentimentalmente a Iker Casillas e Irene Esser comenzaron a sonar con fuerza el pasado mes de junio. Desde entonces, la pareja había optado por mantener un perfil bajo, blindando su privacidad y evitando dar declaraciones que alimentaran los titulares de la prensa rosa.

Sin embargo, el secreto a voces terminó de confirmarse hace apenas unos días. A ambos los vieron asistiendo juntos a una boda VIP en El Escorial, Madrid.

Lejos de esconderse, los testigos del enlace aseguraron que la pareja actuó con absoluta naturalidad, demostrando una gran complicidad que evidenciaba que lo suyo va completamente en serio.

Para muchos entusiastas del deporte, el nombre de Irene Esser ha comenzado a sonar con fuerza a raíz de este noviazgo, a pesar de contar con una destacada trayectoria internacional. La exreina venezolana, de 34 años, quedó segunda finalista en Miss Universo 2012.

Posteriormente, encauzó su carrera hacia el mundo de la actuación, protagonizando exitosas producciones de televisión y series en plataformas de streaming. Ahora, combinando el éxito profesional con su estabilidad emocional, Esser inicia una nueva etapa en España consolidándose como una de las parejas del momento junto al excampeón mundial de España.