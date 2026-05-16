VIDEO VIRAL: El estrecho vínculo familiar que une a Catherine Fulop con la beata Madre María de San José

La actriz venezolana, Catherine Fulop, contó que la beata Madre María de San José, una de las figuras religiosas más importantes de Venezuela, crió a su madre en un orfanato de Maracay tras quedar huérfana.

Durante una entrevista en el podcast que data de 2024, pero que se ha viralizado en horas recientes, la artista detalló el fuerte lazo espiritual que la unió a esta monja y cómo marcó la historia de su propia familia.

«Ella (su madre) tenía una familia rica en Valencia, pero igual la metieron en un orfanato en Maracay. Quien crió a mi mamá fue la Madre María de San José, la beata de Venezuela», recordó Fulop al rememorar la infancia de su madre, Cleopatra García.

FULOP CONSIDERA A LA BEATA SU ABUELITA

La actriz relató que debido a esta crianza adoptiva consideraba a la religiosa como parte fundamental de su entorno familiar.

«Yo iba a visitar a la Madre María de San José y era mi abuela. Entonces, le pedía la bendición», señaló la intérprete.

Para respaldar sus declaraciones, la artista radicada en Argentina confirmó que conserva fotos que documentan la convivencia de su madre con la destacada figura del catolicismo venezolano.

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«Mi mamá tiene fotos con la beata. En el catolicismo, es prácticamente una virgen. Es una monja que fue muy buena y, sobre todo, con los pobres», sostuvo Fulop frente a los conductores del programa.

Fulop también recordó los desafíos personales que enfrentó durante su propia niñez en territorio venezolano, aclarando que no proviene de un entorno vinculado a los medios artísticos. Confesó que padeció de un marcado déficit de atención que complicaba sus procesos de aprendizaje y la obligaba a redoblar esfuerzos en sus actividades cotidianas.

«Tengo que echarle mucha pierna antes de prestar atención. Entonces, aprendía una coreografía a la mitad», explicó Fulop a los entrevistadores. Además, la artista remarcó el duro tormento de su madre, cuyo padre murió cuando tenía un año, mientras que su progenitora perdió la razón, lo que provocó su internamiento en el orfanato a los cinco o seis años de edad.