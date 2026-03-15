VIDEO VIRAL: Daniela Alvarado mostró cómo lucía su barriga con cinco meses de embarazo

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La actriz Daniela Alvarado compartió este domingo un nuevo y emotivo mensaje tras tres semanas de haber perdido a su bebé, acompañándolo de un video inédito donde se le aprecia con su barriga de embarazo luego de cinco meses de gestación.

«Tenía 22 semanas y tres días. Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia», empezó su relato.

Acto seguido, la protagonista de Juana la Virgen y Voltea Pa’ Que Te Enamores recordó que este 15 de marzo se cumplieron 13 semanas desde que perdió a su bebé. «Yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra», dijo en su conmovedor escrito.

Posteriormente, Daniela Alvarado dijo estar al tanto de no ser «la única» que ha pasado por una situación de esa índole. Por ello, reflexionó al considerar que se debería tratar más sobre estos temas.

«Sé que no soy la única, he leído cientos de historias, unas más duras que otras e igual de válidas, y no entiendo por qué no se habla más del tema. Siento que deberíamos conocernos todas y abrazarnos en un infinito», sumó.

A consideración de la artista, los duelos «son duros», pero uno como el que se sufre con la pérdida de su bebé hace que muchas veces «no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar».

«Y debo hacerlo. Tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque sí, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia. Por José, por mí, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías», acotó.

Finalmente, remarcó que aún se mantiene luchando: «Las quiero mucho, mamitas. Sigamos, a pesar de todo».

casibomjojobet girişcasibom girişmarsbahis girişjojobet girişjojobet