VIDEO: Publicaron última canción que grabó el colombiano Yeison Jiménez antes de fallecer

(EFE).- El equipo del fallecido cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez lanzó este viernes la canción ‘Dime que sí’, el último tema que el artista grabó antes de morir en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá (centro) el pasado 10 de enero.

El sencillo estuvo acompañado por un video con fragmentos inéditos y fotografías tomadas durante sesiones de estudio y momentos personales, y un mensaje de despedida que, según explicó su productor Georgy Parra, contó con la autorización de la familia del intérprete.

El video muestra al intérprete en el estudio de grabación, escuchando la composición, haciendo arreglos musicales y compartiendo con su productor en distintos eventos, en una narrativa que busca resaltar su proceso creativo.

Además, el equipo se apoyó en herramientas de inteligencia artificial (IA) para reforzar el concepto visual y recrear algunos de los últimos encuentros del cantante, procurando respetar su esencia artística.

Aunque el lanzamiento de la canción estaba previsto inicialmente para marzo, la fecha se adelantó como parte de un homenaje póstumo.

«Es bastante complejo porque por estos días íbamos a grabar el video de ‘Dime que sí’, pero no alcanzamos», señaló el equipo del artista.

‘Dime que sí’ mantiene el estilo romántico y directo que caracterizó a Yeison Jiménez, con una letra centrada en el deseo y la complicidad amorosa.

