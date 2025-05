VIDEO: Lady Gaga rompió el récord del mayor concierto solista de la historia

La cantante estadounidense Lady Gaga hizo el sábado un concierto gratuito en Río de Janeiro, en Brasil, ante una multitudinaria audiencia de más de dos millones de personas, rompiendo el récord del mayor espectáculo de la historia.

El concierto comenzó a las 10 de la noche del 3 de mayo. De acuerdo a medios especializados, Lady Gaga cantó ante una audiencia de 2,6 millones de personas en la playa de Copacabana.

«Esta noche, estamos haciendo historia. (…) Gracias por hacer historia conmigo», dijo Lady Gaga desde el escenario. De inmediato los fanáticos respondieron con una ola de aplausos y gritos.

Laga Gaga comenzó el concierto con su canción de 2011 Bloody Mary. Luego los fanáticos estallaron en júbilo cuando la cantante se cambió el vestuario rojo inicial y se puso un vestido con los colores de la bandera de Brasil.

LADY GAGA ESTABA «SANANDO»

La artista estuvo 13 años sin hacer un concierto en Brasil. Durante el espectáculo, Lady Gaga subió a un balcón decorado con la bandera de Brasil y dio un emocionante mensaje sobre su crecimiento individual.

«Quizá se pregunten por qué me tomó tanto tiempo regresar, pero la verdad es que estaba sanando, estaba volviéndome más fuerte», afirmó Lady Gaga, quien cantó temas como Poker Face, Born This Way y Alejandro.

Lady Gaga también agradeció a sus fanáticos por el constante apoyo. «Mientras sanaba, algo poderoso estaba pasando, ustedes seguían ahí, ustedes seguían llevándome y pidiéndome que regresara cuando estuviera lista. Brasil, ¡estoy lista!», agregó.

El concierto de Lady Gaga formó parte de una iniciativa del ayuntamiento local para dinamizar la economía de la ciudad. En tal sentido, esperan hacer eventos importantes durante la «temporada baja».