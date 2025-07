VIDEO: La espectacular presentación de una migrante venezolana en el programa «La Voz» de Argentina

Una joven migrante venezolana causó sensación en Argentina con su presentación en el reality show «La Voz», donde interpretó magistralmente la canción «Cuan lejos voy», uno de los principales temas de la película Moana, estrenada en el año 2016.

La criolla, llamada Ximena Padilla, emocionó tanto al público como al jurado, este último compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda, quienes se pelearon por tenerla en su equipo, debido a lo imponente de su voz.

“Siempre sentí que la música y el arte me completan”, expresó Padilla, en una entrevista concedida a Teleshow de Infobae, luego de haber desatado el furor con su presentación.

HISTORIA DE PERSEVERANCIA

En la conversación con el medio argentino recordó que desde los siete años el canto ha sido una constante en su vida y, a pesar de los desafíos que supone emigrar a un nuevo país, nunca abandonó su sueño.

«Mis padres siempre me impulsaron a creer que podía lograr lo que quisiera, siempre me estimularon. Por eso también estoy en Argentina, porque aquí hay otras posibilidades de poder estudiar y desarrollarse. Tuve que irme de mi país porque no había futuro artístico para lo que me quería dedicar y la situación actual en el país no favorece a prosperar», explicó la joven criolla.

Asimismo, habló sobre la pérdida su madre, la cual se registró cuando era muy pequeña.

«Crecí con mi papá, mi hermano y mi madre de crianza, ya que mi mamá biológica murió cuando yo tenía un año», puntualizó.

Padilla también es actriz e incursionó en audiciones para algunos cortos universitarios y finalmente obtuvo un papel en The Greatest Showman, una obra que presentó en diciembre del año pasado.

Su sueño sería poder participar en un musical de Broadway, por lo que sigue preparándose para lograrlo.

TALENTO VENEZOLANO ALREDEDOR DEL MUNDO

La historia de la migrante venezolana en Argentina es un recordatorio del talento y la perseverancia que caracterizan a los artistas venezolanos, quienes a pesar de las dificultades, siguen llevando su arte a diferentes escenarios.

Este caso se suma a otros ejemplos de talentos venezolanos que han brillado en diferentes versiones de «La Voz» alrededor del mundo, como Victoria Nicole en Portugal, quien también conmovió con su voz y su historia.