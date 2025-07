VIDEO: El gesto viral de Bad Bunny con una fanática con el seno afuera que desató polémica

Bad Bunny sigue dando de que hablar durante su maratón de 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, esta vez por un encuentro breve que tuvo con una seguidora que se encontraba en la primera fila.

Mientras cantaba una de sus canciones, Bad Bunny se percató de que una fan tenía expuesto un pezón. Al darse cuenta de esto, el artista sin dejar de cantar se acercó a la joven para acomodarle el escote del vestido, a lo que ella contestó: “¡Gracias!”. Mientras que él hizo un gesto con las manos en respuesta a su agradecimiento.

Los videos de este gesto no tardaron en hacerse viral y rápidamente se desató un debate en redes sociales sobre si hizo lo correcto o no. La mayoría de las personas coincidieron en que estuvo bien, ya que la joven no se había dado cuenta de que su vestido le había jugado una mala pasada y estaba exponiendo sus partes íntimas.

“Bad Bunny”:

Porque le guardó una teta a una mina mientras cantaba pic.twitter.com/ovrS56dffO — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) July 21, 2025

“A mí me parece que fue un bonito gesto”, escribió un fanático, mientras que otro añadió: “¡La estaba tapando! Es un lindo gesto”.

En esta línea, una seguidora continuó: “Me gustó por que le arregló el escote desde su tira sin tener que tocar su pecho y lo hizo sin morbosidad ni nada, solo fue amable”.

No obstante, algunos detractores de Bad Bunny aprovecharon la escena para criticar lo que hizo el artista.

Entre las reacciones negativas destacó la del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. «El ‘embajador cultural de borikén’ el que viste de ‘pava y machete’ y quien según la prensa izquierdosa y colonial es un ‘fenómeno’ volvió a faltarle el respeto a la mujer en la cara de todos», escribió.

Asimismo, hizo un llamado para que más personas se sumaran a la crítica al artista. «¿Dónde está la Procuradora de la Mujer? ¿Las feministas? ¿Los reporteros ? ¿Los auspiciadores? ¿La gerencia del Distrito de Convenciones? ¿Qué pasó? ¿Algunos agresores pueden y otros no?».

Ante las críticas, los fans de Bad Bunny lo defendieron. “Se nota que la chica se le había salido el busto sin darse cuenta” y “él solo la ayudó con el traje que se le había caído. Ella le dice gracias, se ve en el video. ¿Cuál es el problema?”.