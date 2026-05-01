VIDEO: Así confirmó Natalia Jiménez su participación en el concierto de este 1° de mayo en La Carlota

La cantautora española Natalia Jiménez confirmó que se presentará este viernes, 1 de mayo, en Caracas, sumándose al multitudinario concierto que reunirá a más de 40 artistas en La Carlota.

Natalia Jiménez anunció su participación con un video publicado en Instagram, el cual rápidamente se viralizó en esa plataforma y otras redes sociales.

“Me acaban de comunicar por este medio, que mañana estoy en Caracas. ¡Qué emoción! Mañana nos vemos en Caracas. ¡No se lo pierdan!”, expresó la artista, generando expectativa entre sus seguidores venezolanos.

El festival, denominado Venezuela Vuela Libre, promete una mezcla de géneros pocas veces vista en un mismo escenario. Entre los artistas confirmados destacan Nicky Jam, Boza, Noriel, Adso, Midnvght, Oscarcito, Corina Smith, Jeeiph, Jerry Rivera, Grupo Niche, Los Borjas, Felipe Peláez, Omar Enrique, Ilegales y Omar Acedo.

A esta lista se suman El Potrillo, Víctor Drija, Alejandro Palacio, Dimensión Latina, Magic Juan, Las Chicas del Can, Xuxo, King Changó, Los Rabanes, Pablo Montero, Víctor Muñoz, Los Cadillac’s, Gustavo Elis, Melodía Perfecta, Banny Kosta, Rafael Santos, Lion Lázaro, Aran One, la Orquesta Sinfónica de Venezuela y “muchos invitados más”.

Según los organizadores, el objetivo es ofrecer “una mezcla de ritmos que solo se ve una vez en la vida”, combinando salsa, pop, vallenato, merengue, urbano y fusiones latinas.

🎶🇻🇪 Natalia Jiménez se presentará en Caracas este 1 de mayo como parte del Festival por la Paz. Su participación forma parte de su Gran Gira Internacional, destacando entre artistas internacionales como Nicky Jam y Jerry Rivera. pic.twitter.com/TFlSGvBpYg — 2001online (@2001OnLine) May 1, 2026

ARRANQUE DEL CONCIERTO

El festival tenía previsto arrancar a las 9:00 de la mañana y contará con accesos peatonales habilitados para facilitar la entrada del público.

Los asistentes podrán ingresar por la entrada principal del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este, así como por un paso habilitado desde el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

La invitación está abierta para familias, parejas y grupos de amigos que deseen disfrutar de un espectáculo masivo, que busca celebrar la diversidad musical y el ambiente festivo del país.