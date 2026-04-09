Venezuela se une a 35 países con la Wacken Warm Up Party y tres bandas nacionales

El próximo 18 de abril, Venezuela se conectará con la red global del metal al celebrar la Wacken Warm Up Party, la fiesta oficial de precalentamiento del festival más grande del mundo.

Tras dos años consecutivos produciendo con éxito las Wacken Metal Battles en el país, la casa productora Manutara Producciones, liderada por Raúl Colmenares, trae ahora la experiencia oficial de la franquicia Wacken diseñada exclusivamente para el público.

A diferencia de las competencias de bandas anteriores, este evento es una celebración para quienes han pisado el suelo sagrado de Alemania, los que sueñan con ir y quienes viven la cultura del metal día a día.

Un evento para todas las generaciones. La cita será en el Hard Rock Café Caracas (4ta Transversal de Los Palos Grandes). Las puertas abrirán a las 7:00 p.m. para dar inicio al show a las 8:30 p.m.

Es importante destacar que el evento es apto para menores de edad, siempre que asistan acompañados de sus representantes, reafirmando el carácter de hermandad y legado de la marca Wacken.

El local contará con estacionamiento disponible y servicio de alimentos y bebidas.

La noche contará con una descarga en vivo de un tridente invencible:

1. VISIÓN REAL: Los actuales ganadores del Wacken Metal Battle Suramérica Norte en Venezuela 2026 .

2. HUCK IT: Potencia del Punk Rock caraqueño y representantes de la final del Festival Nuevas Bandas 2025.

3. ARTYPICS: Desde los Altos Mirandinos, propuesta de alto rigor técnico con temas propios y un tributo a Metallica electrizante.

Entradas y Beneficios: Las entradas tienen un costo de 10$ (Sencilla) y 30$ (VIP). La modalidad VIP incluye de obsequio una franela oficial del evento. El acceso es por orden de llegada (mesas limitadas), por lo que se recomienda puntualidad. Disponibles ya en Ticketplate: Comprar aquí .

NOTA DE PRENSA