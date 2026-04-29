Venezuela se prepara para Más Reggaetón Fest con Wisin al frente y un montaje de escala internacional

El fenómeno que ha venido encendiendo la conversación entre fanáticos del género urbano da un paso decisivo en su evolución.

El evento, previamente conocido como La Old School Reggaetón, evoluciona oficialmente a Más Reggaetón Fest (@masreggaetonfest), una nueva propuesta que amplifica su alcance y responde a la dimensión actual del movimiento.

Este cambio marca una visión clara: proyectar el reggaetón como una fuerza vigente que continúa definiendo la música global, conectando generaciones y abriendo camino a nuevas corrientes sonoras.

Encabezando esta edición se confirma a Wisin, “El Sobreviviente”, como headliner del festival, liderando un lineup que reúne a figuras claves del movimiento urbano.

Con más de dos décadas de trayectoria, el artista sigue siendo una pieza activa en la evolución del género, colaborando con nuevas generaciones y apostando por sonidos innovadores.

El lineup incluye a:

Wisin

Cosculluela

Joysi Love (Ex- Factoría)

Alexis y Fido

Jory Boy

Trébol Clan

RKM

Ángel & Khriz

Baby Ranks

A ellos se suma la participación de DJ Nelson y DJ Negro, figuras fundamentales en el desarrollo del sonido urbano, cuya influencia continúa presente en la música actual.

Más Reggaetón Fest incorpora tecnología de última generación, incluyendo sistemas de audio de ingeniería alemana como D&B Audiotechnik, referente global en sonido profesional, junto a estructuras modulares Layher, reconocidas por su precisión y seguridad en montajes de gran escala internacional, diseñada para espectáculos en formato arena.

Además, se contará con un equipo técnico local certificado internacionalmente con experiencia en producciones de alta complejidad, lo que permite ejecutar espectáculos con niveles de calidad comparables a los principales escenarios del mundo.

Esta robusta capacidad de ejecución posiciona a Venezuela dentro del mapa actual de los grandes eventos en vivo, con una infraestructura técnica única y de gran escala en Latinoamérica.

Una combinación que refleja no solo capacidad operativa, sino una evolución clara en la forma en que se producen espectáculos de alta magnitud en el país.

Producido por More Experience (@morexperience.ve) y OneLive Produx (@oneliveprodux), creadores del nuevo ecosistema de entretenimiento en Venezuela.

Más Reggaetón Fest no es solo un evento en vivo, es la tarima más grande de Latinoamérica con 70m de ancho, sus 5.000 módulos de pantalla nunca antes visto en el país. Más Reggaetón Fest es la ventana que muestra al mundo el presente del género urbano y su proyección hacia el futuro.

La venta de entradas estará disponible a partir del jueves 30 de abril a través de la plataforma Ticketo en su página web www.ticketoapp.com, su taquilla física ubicada en el nivel PB del CCCT, y mediante sus canales de atención al cliente (0412.224.4378 y [email protected] ).

Para no perder ninguna actualización y conocer todas las novedades, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de las productoras involucradas: @morexperience.ve y @oneliveprodux.

NOTA DE PRENSA