Venezolanos triunfaron en Las Vegas y se llevaron cinco premios en los Latin Grammy: Esta es la lista de ganadores

El talento de Venezuela volvió a pisar fuerte en los Latin Grammy 2026, cerrando la noche con cinco premios y varios momentos memorables sobre el escenario.

Más allá de esta última edición, el país acumula ya más de dos décadas sumando victorias en la música latina.

NOCHE DORADA PARA VENEZUELA

El talento venezolano brilló en Las Vegas dejando en alto el nombre del país en cinco categorías clave de la música latina. Estos son todos los ganadores criollos de la noche:

Sara Schell (Compositora del Año). La barquisimetana de 23 años hizo historia al convertirse en la primera mujer y la persona más joven en ganar este galardón. Fue reconocida por su trabajo en temas como «A La Niña que Fui» (Kany García), «Ahí Estabas Tú» y «Barco de Papel» (Fonseca), «Bendito» (Rawayana), «Si Te Vas» (J Balvin y Jay Wheeler) y «Vas A Quedarte» (Diego Torres y Manuel Carrasco).

¡Felicidades! Sara Schell Compositor del Año 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY Sara Schell https://t.co/73CS4oSsPI — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

Gustavo Dudamel, Jorge Glem y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Mejor Álbum de Música Clásica) conquistaron el premio gracias a la producción discográfica Odyssey, llevando por primera vez el sonido del cuatro venezolano a triunfar en esta categoría.

En ese sentido, el cuatrista venezolano Jorge Glem habló con Shirley Radio: «Fue súper lindo todo lo que sucedió con el cuatro venezolano y el tricolor brillando más que nunca. Nos vemos en Venezuela, que voy pronto», dijo.

¡Felicidades! @gustavodudamel @Bolivardevzla_ Mejor Álbum de Música Clásica 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/Lurut9yJQl — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Gonzalo Grau (Mejor Arreglo). El compositor y arreglista venezolano se alzó con el gramófono por su trabajo en el tema «Dando y Dando», interpretado por Luis Enrique. Además, fue el compositor de la obra Odyssey, ganadora en música clásica.

Alberto « Beto » Montenegro y Gabriel «Gabo» Lugo (Mejor Canción Alternativa). Los integrantes de Rawayana ganaron como coautores del tema «Ante la duda, baila», interpretado por Jorge Drexler.

¡Felicidades! Ben Aler, Carlos Casacuberta, @drexlerjorge, Manuel Lorente Freire «Spread Lof», Gabriel Lugo «Gabo», Jesús Martos Castillo «Presser», Mauro, @BetoMonte, @pjsinsuela, Andrés Story, @conociendorusia Mejor Canción Alternativa 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/2YKqCJ8db2 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

Ender Thomas (Mejor Canción Tropical). El compositor criollo obtuvo el galardón como coautor de «Nombre y Apellido», junto a Luis Enrique y León Yamil (interpretado por Luis Enrique y De La Ghetto), en un empate con «Realidad–Es» del Grupo Niche.

¡Felicidades! @LuisEnrique, @EnderThomas, Leon Yamil, @DeLaGhettoRealMejor Canción Tropical 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/4ghPwxNUjS — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

LA LISTA DE GANADORES

Álbum del año: Lux (Complete Works)’, de Rosalía

Grabación del año: ‘Niño’, de Milo J

Canción del año: ‘La Perla’, de Rosalía

Mejor artista nuevo: Aria Vega

Álbum contemporáneo de pop: ‘¿Y Ahora Qué +?’, de Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana: ‘Tropicoqueta’, de Karol G

Mejor álbum de rock: ‘Shine’, de Fito Paez

Álbum cantautor: ‘Taracá’, de Jorge Drexler

Mejor álbum de música alternativa: ‘LUX (Complete Works)’, de Rosalía

Mejor canción de tropical: ‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto. ‘Relidad-Es’, de Grupo Niche

Mejor canción de pop: ‘La Perla’, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

La mejor canción urbana: ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, de Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor canción de rock: ‘Ego’, de The Warning

Productor del Año: Edgar Barrera

Compositor del Año: Sara Schell