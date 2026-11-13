Venezolanos triunfaron en Las Vegas y se llevaron cinco premios en los Latin Grammy: Esta es la lista de ganadores

El talento de Venezuela volvió a pisar fuerte en los Latin Grammy 2026, cerrando la noche con cinco premios y varios momentos memorables sobre el escenario.
Más allá de esta última edición, el país acumula ya más de dos décadas sumando victorias en la música latina.
NOCHE DORADA PARA VENEZUELA
¡Felicidades! Sara Schell Compositor del Año 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY Sara Schell https://t.co/73CS4oSsPI
— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026
En ese sentido, el cuatrista venezolano Jorge Glem habló con Shirley Radio: «Fue súper lindo todo lo que sucedió con el cuatro venezolano y el tricolor brillando más que nunca. Nos vemos en Venezuela, que voy pronto», dijo.
¡Felicidades! @gustavodudamel @Bolivardevzla_ Mejor Álbum de Música Clásica 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/Lurut9yJQl
— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026
¡Felicidades! Ben Aler, Carlos Casacuberta, @drexlerjorge, Manuel Lorente Freire «Spread Lof», Gabriel Lugo «Gabo», Jesús Martos Castillo «Presser», Mauro, @BetoMonte, @pjsinsuela, Andrés Story, @conociendorusia Mejor Canción Alternativa 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/2YKqCJ8db2
— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026
Ender Thomas (Mejor Canción Tropical). El compositor criollo obtuvo el galardón como coautor de «Nombre y Apellido», junto a Luis Enrique y León Yamil (interpretado por Luis Enrique y De La Ghetto), en un empate con «Realidad–Es» del Grupo Niche.
¡Felicidades! @LuisEnrique, @EnderThomas, Leon Yamil, @DeLaGhettoRealMejor Canción Tropical 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/4ghPwxNUjS
— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026
LA LISTA DE GANADORES
Álbum del año: Lux (Complete Works)’, de Rosalía
Grabación del año: ‘Niño’, de Milo J
Canción del año: ‘La Perla’, de Rosalía
Mejor artista nuevo: Aria Vega
Álbum contemporáneo de pop: ‘¿Y Ahora Qué +?’, de Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana: ‘Tropicoqueta’, de Karol G
Mejor álbum de rock: ‘Shine’, de Fito Paez
Álbum cantautor: ‘Taracá’, de Jorge Drexler
Mejor álbum de música alternativa: ‘LUX (Complete Works)’, de Rosalía
Mejor canción de tropical: ‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto. ‘Relidad-Es’, de Grupo Niche
Mejor canción de pop: ‘La Perla’, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia
La mejor canción urbana: ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, de Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor canción de rock: ‘Ego’, de The Warning
Productor del Año: Edgar Barrera
Compositor del Año: Sara Schell