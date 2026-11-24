La representante de Venezuela en la 75.ª edición del Miss Universo, Clara Vegas Goetz, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a pocas horas de disputarse la gala final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, reafirmando su ilusión por conquistar el octavo título universal para el país.

En la publicación difundida a través de su perfil oficial de Instagram, la modelo y actriz de 24 años aseguró estar preparada para la noche decisiva y destacó el respaldo recibido por el público venezolano a lo largo de su preparación.

«Ya todo está preparado. Solo queda respirar, confiar y ser yo misma como siempre lo he sido. No camino sola, camino con cada venezolano que se ha conectado conmigo a lo largo de este camino», escribió la reina nacional.

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Asimismo, Vegas Goetz agradeció el apoyo que ha recibido.

«Gracias. Thank you. Danke. Grazie. Merci. En todos los idiomas, mi corazón dice lo mismo: gratitud al universo», señaló antes de cerrar su publicación con una frase que encendió el entusiasmo de los seguidores de los certámenes de belleza: «Siete coronas nos trajeron hasta aquí… vamos por la octava».

FAVORITA EN EL ESCENARIO UNIVERSAL

Clara Vegas, quien hizo historia en el certamen nacional al convertirse en la primera Miss Venezuela hija de una exreina titular (Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990), llega a la instancia final posicionada entre las grandes favoritas tras su aplaudida participación en la competencia preliminar.

Esta noche, la delegada venezolana buscará poner fin a una sequía de trece años sin victorias para el país en el concurso de belleza más importante del mundo.