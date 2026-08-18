Universidad del Perreo: El anuncio de Wisin para «darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece»

El cantante puertorriqueño Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo (UDP), con la que se espera «darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece».

El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado de prensa. Se precisó que la nueva institución estará dedicada al estudio, la preservación y difusión de la historia del reguetón.

La iniciativa busca resguardar el legado del movimiento urbano y visibilizar su impacto en la cultura e industria musical a nivel global.

«Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre», reza parte del comunicado.

«Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP). Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. En los próximos días compartiremos más detalles», se agrega en el texto.

Con este anuncio, Wisin se suma a la lista de exponentes urbanos que buscan institucionalizar el legado del reguetón más allá de la música, ya que el género continúa consolidándose como uno de los fenómenos culturales más influyentes de las últimas tres décadas.

Se acabó la espera.🎓🔴

UNIVERSIDAD DEL PERREO es una realidad. pic.twitter.com/y0E5oe3VQ7 — W (@wisin) August 17, 2026

SOLICITUD DE PRE-ADMISIÓN

De momento, ya las solicitudes de admisión están abiertas y el proceso se puede realizar a través del portal web de la institución, cuya apertura oficial según el conteo reflejado en el mismo portal es dentro de al menos 14 días.

«Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica. El ritmo es el curriculum. La calle es el campus», se puede leer en la presentación.