Una despedida para el olvido: Miss USA 2025 se cayó dos veces en pleno evento antes de entregar la corona

Miss USA 2025, Audrey Eckert, tuvo una noche para el olvido con dos caídas en el escenario durante la gala en la que entregaría su corona a la próxima monarca de la belleza en los Estados Unidos.

Mientras se dirigía al centro del escenario, Eckert pareció tropezar con algo. El presentador Ian Ziering corrió a ayudar a la reina del certamen, quien se levantó con gracia, entre los aplausos ensordecedores del público.

Sin embargo, lo peor aún no había pasado. Poco después, regresó al escenario, caminando con cuidado para evitar caerse de nuevo, pero tropezó una vez más y esta vez tuvo que poner ambas manos en el suelo para evitar hacerse daño.

Miss USA 2025, Audrey Eckert, se cayó en vivo DOS VECES durante su desfile de despedida en la final del concurso de este año😭 pic.twitter.com/1IrPNQh0aJ — nacho con O (@NachoConO) August 28, 2026

Finalmente, luego de los dos tropiezos pudo coronar a la nueva reina, Justus Kelley de Virginia , de 31 años.

Luego del evento, la Miss USA 2025 reveló que tuvo una caída inicial tras vestidores. No obstante, no tuvo tiempo de verificar qué andaba mal porque tenía que salir de inmediato al escenario.

«Luego me caí dos veces durante el desfile. Definitivamente no era como imaginaba despedirme del escenario de Miss USA, sobre todo porque ya era un momento muy emotivo para mí. Pero después de tener 24 horas para asimilarlo, me he dado cuenta de que hay algo realmente aleccionador en ello. Todos somos humanos y a veces las cosas no salen a la perfección, incluso en un escenario donde se supone que todo debe ser perfecto. Creo que lo que más importa es cómo te levantas», dijo en declaraciones a People.

Asimismo, pidió comprensión a los espectadores. «Espero que la gente me dé un poco de margen y recuerde que debajo de esa corona había una persona real que estaba pasando por un momento muy emotivo y caótico. Preferiría que la gente le viera el lado divertido y recordara que a veces los momentos más inesperados son los que nos recuerdan que somos humanos».