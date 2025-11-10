Caraota Show

«Un jueguito de barrio»: Arturo de los Ríos y Jonathan Montenegro llamaron en vivo a Patricia Schwarzgruber y su reacción se viralizó

Un momento incómodo fue lo que vivieron los actores venezolanos Arturo de los Ríos, Jonathan Montenegro y Juliet Lima cuando conversaban sobre sus exparejas.

Y es que De los Ríos sostuvo que decidió hacer el mismo «jueguito de barrio» que Montenegro, por lo que llamó a la actriz Patricia Schwarzgruber, con quien Jonathan tiene una hija y ha protagonizado muchas polémicas en el mundo artístico venezolano.

«Señor Montenegro, páseme el teléfono de Paty por favor», dijo Arturo en medio del asombro de Juliet Lima.

Ante esto, Jonathan respondió: «Ya te lo envío, yo estoy bloqueado, pero tengo (el número)».

«Yo no creo que a mí me tenga bloqueado, pero ¿lo mantendrá?», le indicó Arturo de los Ríos.

Tras varios segundos, Arturo marcó el número de Patricia Schwarzgruber y ella respondió con el automático «aló».

«Buenas noches, Patricia. Es Arturo de los Ríos. Yo quería solamente consultarte si existiría alguna posibilidad de reconciliación con Jonathan o ¿qué opinas en tu momento más enamorada de Jonathan, si él fue un buen marido?», dijo el actor.

Sin embargo, Patricia Schwarzgruber no respondió y decidió colgarle el teléfono. «Trancó de inmediato», indicó Arturo.

Luego de esto, los tres comenzaron a reírse, aunque Juliet Lima le reprochó a Arturo que haya dicho eso.

«¿Cómo tú le vas a preguntar eso y que si iba reconciliación?», le preguntó.

Por lo que Arturo de los Ríos solo respondió: «Sudé frío, pero es una reconciliación a ver si en algún momento van a hablar».

 

