“Un amigo es para siempre”: El emotivo video de Ivette Domínguez desde las afueras de RCTV a 20 años de su salida del aire

La actriz Ivette Domínguez regresó a las instalaciones de lo que fue RCTV, en Quinta Crespo, en el centro de Caracas. Desde allí grabó un emotivo video recordando lo vivido durante sus años como talento de ese canal.

Domínguez mostró solamente la entrada, pero eso bastó para que resaltara que, por este canal de televisión, cerrado el 27 de mayo del 2007, pasaron grandes estrellas del espectáculo nacional e internacional.

En el video, publicado por la actriz en su cuenta en Instagram, se le nota visiblemente emocionada. Ratificó la importancia de RCTV para los venezolanos y para el talento artístico del país

“No quiero llorar, porque les estoy haciendo un video más que todo para recordarles que esta es nuestra casa, nuestra familia. Esta es RCTV.», dijo.

Igualmente, envió un saludo a todos sus compañeros, maquilladores, luminitos, técnicos, directores, a todos quienes contribuyeron para que el anal fuera uno de los más importantes de América Latina.

“RCTV de mi vida, te guardo en mi corazón”, expresó Domínguez, mostrando fotografías de ella junto con artistas que marcaron diferentes épocas del canal de televisión.

Radio Caracas Televisión fue cerrado en el 2007 por orden del entonces presidente Hugo Chávez, con el argumento de que había vencido la concesión.

La señal del canal 2 la otorgaron a Tves, un canal que aún está al aire.

EL CIERRE

A las 11:59 p. m. del domingo 27 de mayo de 2007, RCTV apagó su señal de televisión abierta tras 53 años al aire.

El entonces presidente Hugo Chávez decidió no renovarle la concesión para operar en la frecuencia de canal 2. Argumentó una postura política «golpista» por parte del canal tras los sucesos de 2002.

Consecuencia inmediata: El estado confircó los equipos de transmisión de RCTV. Pocos minutos después, el gobierno estrenó en esa misma frecuencia a la Televisora Venezolana Social (TVes).

Impacto social: El acontecimiento generó masivas protestas civiles. Motivó el nacimiento de un fuerte movimiento estudiantil en el país. Organizaciones de derechos humanos catalogaron el hecho como el hito que marcó el inicio del declive de la libertad de expresión en Venezuela.

Internacional (2007-2010): El canal migró rápidamente a los servicios de televisión por cable. Sin embargo, en 2010, el organismo regulador CONATEL ordenó a las operadoras sacarlo de sus parrillas. El argumento era que no cumplía con las normativas de transmisiones oficiales.

Productora independiente (2011-2020): La empresa se transformó en RCTV Producciones. Creó telenovelas y series para otras cadenas como Televen y plataformas digitales de streaming como la serie Almas en pena para Prime Video.

Fallo internacional: En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de RCTV. Ordenó al Estado venezolano restituirle sus bienes y su señal abierta, sentencia que el gobierno ignoró.