Tres coronas y un solo concurso: Estas son las ganadoras del Miss Venezuela World, Miss Supranational y Miss International

La noche de este miércoles, 12 de noviembre, se realizó una nueva edición del Miss Venezuela World, resultando como ganadora la representante del estado Falcón, Mística Nuñez.

Además, la miss Zulia, Valeria Di Martino obtuvo la corona como Miss International Venezuela, mientras que Silvia Maestre Camero, quien representó al estado Apure, logró la banda como Supranational Venezuela 2025.

«Estoy muy feliz y emocionada de ser la nueva Miss World y tengo que admitir que hubo un momento donde no creí en mí y pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estoy Venezuela, siendo su representante. Prometo trabajar de la mano de la organización para llevar una representación a la altura», expresó Mística Nuñez.

Asimismo, Silvia Maestre Camero indicó que haber ganado la corona como Miss Supranational Venezuela 2025 fue el resultado de mucho tiempo de «preparación, trabajo y esfuerzo».

«Es un sueño y ahora el compromiso es más grande», manifestó.

Mientras que Valeria Di Martino apuntó que está muy feliz de haber conquistado la banda de Miss International y aseguró que lo logró tras haber «trabajado muy duro».

«Sé que falta mucho por trabajar y estoy dispuesta a realizar ese compromiso porque en este momento estoy representando a toda Venezuela», señaló.

El show estuvo cargado de brillo, emociones, músicas y sorpresas. Incluso contó con la participación de varios artistas.