Tres coronas y un solo concurso: Estas son las ganadoras del Miss Venezuela World, Miss Supranational y Miss International

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
La noche de este miércoles, 12 de noviembre, se realizó una nueva edición del Miss Venezuela World, resultando como ganadora la representante del estado Falcón, Mística Nuñez.

Además, la miss Zulia, Valeria Di Martino obtuvo la corona como Miss International Venezuela, mientras que Silvia Maestre Camero, quien representó al estado Apure, logró la banda como Supranational Venezuela 2025.

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Miss World (@missworld)

«Estoy muy feliz y emocionada de ser la nueva Miss World y tengo que admitir que hubo un momento donde no creí en mí y pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estoy Venezuela, siendo su representante. Prometo trabajar de la mano de la organización para llevar una representación a la altura», expresó Mística Nuñez.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por VENEVISION (@venevision)

Asimismo, Silvia Maestre Camero indicó que haber ganado la corona como Miss Supranational Venezuela 2025 fue el resultado de mucho tiempo de «preparación, trabajo y esfuerzo».

«Es un sueño y ahora el compromiso es más grande», manifestó.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por VENEVISION (@venevision)

Mientras que Valeria Di Martino apuntó que está muy feliz de haber conquistado la banda de Miss International y aseguró que lo logró tras haber «trabajado muy duro».

«Sé que falta mucho por trabajar y estoy dispuesta a realizar ese compromiso porque en este momento estoy representando a toda Venezuela», señaló.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por VENEVISION (@venevision)

El show estuvo cargado de brillo, emociones, músicas y sorpresas. Incluso contó con la participación de varios artistas.

