Trasladaron al rapero Sean ‘Diddy’ Combs a la correccional de Fort Dix, así será su nueva vida en prisión

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
El rapero Sean ‘Diddy’ Combs, de 55 años, fue llevado a la correccional de FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, para que comience a cumplir la condena por los dos delitos de transporte para ejercer la prostitución.

De acuerdo con el fallo dictado el 3 de octubre, el magnate musical deberá cumplir una condena de 50 meses. En el proceso de admisión a la prisión se informó que, al tiempo que se considera el crédito por el tiempo de arresto ya cumplido, Combs entrará formalmente al régimen carcelario para la condena efectiva.

Como a Combs lo arrestaron en septiembre de 2024 y estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitana (MDC) de Brooklyn antes de su juicio, se le acreditará el tiempo que pasó detenido previo a la sentencia. En consecuencia, el rapero verá una reducción y, en caso de buen comportamiento, también podría acortársele aún más.

NO ESTÁ CON LA POBLACIÓN GENERAL DE FORT DIX

La defensa de Combs también solicitó que la dirección de la prisión de Fort Dix tuviera en cuenta su situación, incluyendo su reciente sobriedad y participación en un programa interno de educación para reclusos. Asimismo, se informó que inició su internamiento en una unidad especial de tratamiento de adicciones. Por esa razón, no estará con la población general.

La defensa de Diddy había pedido al juez que recomendara su traslado a Fort Dix para «abordar problemas de drogadicción y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación».

Sus abogados informaron que Fort Dix ofrecía un programa especial de tratamiento de adicciones, que, en caso de completarse con éxito, podría contribuir a reducir la pena del condenado.

A Sean ‘Diddy’ Combs lo condenaron a 4 años y dos meses en prisión por los dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Pese a lo anterior, lo exoneraron de los crímenes más fuertes que le imputaban, es decir, los de tráfico sexual y liderar una empresa criminal.

La grave denuncia de los familiares de los presos políticos detenidos en Yare II, exigen investigación del MP
VACACIONES MORTALES: Cinco turistas alemanes fallecieron mientras escalaban los Alpes italianos
Tensiones afectan a migrantes en Trinidad y Tobago: Permisos de trabajo para venezolanos se redujeron drásticamente
