Tras varios años, Luis Olavarrieta regresa a la TV nacional en el ‘nuevo formato’ de Noticias Venevisión

El reconocido periodista venezolano Luis Olavarrieta regresa a la televisión nacional en lo que será «el nuevo formato» de Noticias Venevisión que se iniciará desde el próximo lunes.

«Es una sección que se llama Crónicas de Impacto, donde estaré analizando los sucesos más importantes del país, que han pasado en los últimos 50 años», explicó el periodista en conversación con Caraota Digital.

Olavarrieta adelantó que el espacio -por ahora- se presentará una vez a la semana, los días miércoles en la mañana dentro de la programación del noticiero matutino de la televisora privada.

El periodista, quien también se desarrolló como destacado reportero de Caraota Digital, tenía 13 años sin presencia fija en las pantallas de la televisión abierta venezolana. «En ese tiempo hice participaciones especiales en el Miss Venezuela y otros espacios; pero una oportunidad como esta no la tenía desde hace mucho tiempo», dijo.

Aprovechó además, de agradecer la receptividad que ha tenido la noticia en las redes sociales; pues muchos esperaban su regreso a las pantallas de la televisión venezolana.

OLAVARRIETA Y LOS MENSAJES EN REDES

«La gente celebra que se abran más espacios. Estoy muy agradecido por los bonitos mensajes», agregó.

A propósito de esta nueva etapa; en redes sociales se ha comentado que el ingreso oficial de Olavarrieta a Venevisión sería el primer paso para otro proyecto «más grande», sin embargo, durante la conversación no aclaró sobre esos rumores.

Este lunes 23 de febrero arranca la nueva etapa del noticiero que de acuerdo a lo anunciado en sus plataformas, arrancará desde las 6 de la mañana.