Tragedia en concierto de Rubby Pérez: El impactante momento en el que se desplomó el techo de una discoteca, hubo más de 25 muertos

En horas de la madrugada se registró una tragedia en la discoteca Jet Set, uno de los centros de diversión más emblemáticos de Santo Domingo, República Dominicana, cuando colapsó el techo durante una fiesta en la que se presentaba el reconocido merenguero Rubby Pérez dejando un saldo de al menos 27 personas fallecidas y más de 70 rescatadas con vida.

De acuerdo con el medio El Día, el local se encontraba lleno al momento del siniestro. Fue entonces cuando la estructura del techo cedió de forma repentina, desatando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Por varias horas el artista Rubby Pérez estuvo entre los escombros hasta que fue hallado por los rescatistas. En un video publicado por el músico Edwin Valdez, confirmó: “Ahora mismo Rubby está estable, lo acaban de encontrar y está muy bien gracias a Dios”.

La hija del merenguero declaró que en la discoteca Jet Set había entre 1.000 y 1.500 personas al momento del colapso, y aseguró que “las autoridades de emergencia se presentaron al lugar inmediatamente”.

«Mi esposo, quien es corista, se lanzó encima de mí y me dijo, mami sal para que el niño no se quede solo si esto se cae por completo, y yo salí como pude, pero papi (Rubby Pérez) todavía está ahí», expresó Zulinka Pérez minutos antes del rescate de su padre.

Diferentes organismos de seguridad desplegaron un operativo de rescate inmediato. Desde las primeras horas de la madrugada, las autoridades trabajaron intensamente en la remoción de escombros, estabilización de estructuras colindantes y traslado de heridos a centros médicos.

Las labores continúan ante la posibilidad de encontrar más personas atrapadas entre los restos de la edificación. Incluso entre las personas que resultaron heridas se encuentra la periodista venezolana de Noticias Telemicro, Elianta Quintero, quien fue trasladada a un centro de salud y permanece estable.

