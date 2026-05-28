«¿Todo bien en casa?»: La publicación de Lasso que causó ‘rara respuesta’ del esposo de Sheryl Rubio

El cantante venezolano Lasso sigue dando de qué hablar, y no solamente por su exitosa carrera musical; en una de sus más recientes publicaciones fue dedicada a su ruptura con la actriz Sheryl Rubio y las redes sociales no quedaron en silencio.

Lasso publicó el marte un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram. «Todo está bien al final y no está bien es porque no es el final», dice la descripción del post sobre cómo sobrellevó su ruptura con Sheryl, aunque no lleva a mencionarla directamente.

El cantautor de Ojos Marrones compartió imágenes tomadas en distintos días de su ruptura. Entre ellas destacan una del día en que todo terminó, de su despecho, compartiendo con sus amigos y su primera Navidad soltero.

La última fotografía de Lasso dejó un mensaje en el «aniversario» de la ruptura. «Este día me di cuenta de que terminar fue lo mejor que nos pasó a los dos», concluyó el cantante.

LASSO VIRAL

La publicación de Lasso se viralizó en redes sociales y, en apenas dos días, cuenta con más de 110.000 likes. A esto se suman miles de comentarios, tanto de sus fanáticos como de internautas pasajeros.

Una de las respuestas más virales fue la del propio esposo de Sheryl Rubio, el estadounidense Luke Shapiro. «¿Todo bien en casa?», reza el mensaje que tiene unos 50.000 likes en la caja de comentarios.

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Algunos internautas consideraron que Lasso no ha «superado» la ruptura con Sheryl, aunque ocurrió a finales de 2018. Otros, por su parte, consideraron que se trataba de una maniobra de marketing para alguna nueva canción.

Cabe destacar que Lasso mantiene una relación con la actriz e influencer chilena Isidora Vives. Tras hacer público su romance en 2025, la pareja visitó Caracas hace unos pocos días.