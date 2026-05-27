Tini traerá su gira «Futttura World Tour 2026» a Venezuela, un espectáculo inmersivo que recorre lo mejor de su carrera

La cantante argentina Martina Stoessel, conocida artísticamente como Tini Stoessel o Tini, realizará un concierto en la ciudad de Caracas en el marco de su gira internacional «Futttura World Tour 2026».

De acuerdo con la información difundida por la propia Tini en sus historias de Instagram, el concierto será próximo 21 de octubre en el Estadio Monumental de Caracas «Simón Bolívar», ubicado en La Rinconada.

La artista cantará temas cuentos como Miénteme (junto a María Becerra), La Triple T, Cupido, Fresa, entre otros.

«Futttura» es considerado el tour más ambicioso en la carrera de la cantante. Se trata de un espectáculo inmersivo en el que Tini realiza un recorrido por todas sus etapas artísticas.

Desde sus inicios en «Violetta» hasta su presente como estrella del pop latino, el show propone un reencuentro con sus distintas versiones sobre el escenario.

Además, la propia artista explicó que este concepto posee un significado personal profundo, pues representa un proceso de sanación emocional y de reconciliación con su pasado.

La gira abarca países como México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, para refozar todavía más su presencia en América Latina.

¿QUÉ MÁS PROPONE FUTTTURA TOUR?

Futttura nació como un espectáculo inmersivo que fusiona música, visuales, moda y storytelling para recorrer los momentos más importantes de la carrera de Tini.

Tras agotar múltiples funciones en Buenos Aires, la artista anunció la expansión del show a una gira mundial que incluye a América Latina y el Caribe.

El Futttura World Tour propone un concierto de alto impacto escénico, dividido en tres actos principales, con visuales futuristas, banda en vivo, bailarines y un setlist que repasa lo más destacado de su catálogo.

Lo que se detalló, es que se trata de una experiencia pensada tanto para fans de toda la vida como para quienes la descubrieron en los últimos años.

Esta es la cuarta gira oficial de la cantante y comenzó el 24 de octubre de 2025 en Argentina. Se espera que próximamente se sumen nuevas ciudades de Latinoamérica y otros países del mundo.