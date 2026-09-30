Terror en famoso reality mexicano: Revelaron la perturbadora actividad paranormal que se vivió en La Granja VIP

El conocido investigador paranormal Carlos Trejo causó un gran revuelo en las plataformas digitales tras revelar detalles ocultos sobre su participación en el reality show La Granja VIP.

Luego de convertirse de forma oficial en el tercer eliminado de la competencia de TV Azteca, el «Cazafantasmas» relató momentos muy extraños que experimentó dentro de la casa.

Por lo tanto, el misterio se apoderó de los seguidores del programa, quienes viralizaron sus declaraciones de manera inmediata.

LAS SOMBRAS Y LOS OBJETOS QUE SE MUEVEN SOLOS

Durante una entrevista posterior a su salida, el especialista detalló dos episodios específicos que calificó como manifestaciones sobrenaturales evidentes.

El primero ocurrió en la zona de los baños, donde aseguró haber visto perfectamente una misteriosa sombra que caminaba hacia la sala antes de desvanecerse por completo frente a sus ojos.

Además, el exgranjero asoció este ambiente tenso con las fuertes fricciones y el desgaste físico que sufren los participantes a lo largo de la semana.

EL MISTERIOSO MENSAJE DEL MÁS ALLÁ

El segundo evento relatado por el investigador estuvo directamente vinculado con el lamentable fallecimiento del padre de su compañera de equipo, Natalia Alcocer.

Según explicó el propio Trejo, una de las perlas de un collar que se le había reventado a su compañera comenzó a girar completamente sola en el piso sin que nadie la tocara. En consecuencia, el autor interpretó la escena como una señal espiritual clara y no dudó en advertirle a su amiga sobre el supuesto mensaje del más allá.

Según se reseñó en el reporte oficial del portal Infobae, la fuerza digital de otras figuras del espectáculo como Manelyk González y Bebeshita terminó siendo decisiva para la salida del investigador en la gala de votación.

Por consiguiente, los cuatro nominados restantes regresaron a la casa para continuar la lucha por el premio mayor de esta exitosa temporada.