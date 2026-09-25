Te sorprenderá el Top 5: Estas son las 100 mejores series del siglo XXI que publicó el NYT

El medio estadounidense The New York Times (NYT) publicó este viernes el listado de las mejores 100 series del siglo XXI. La recopilación se ha viralizado en redes sociales, generando comentarios positivos y negativos.

Las listas del NYT no son nuevas y son una referencia del dentro mundo audiovisual. Durante los últimos años, ha publicado varios rankings, incluyendo los mejores libros y películas del presente siglo.

Este listado no ha estado exento de polémicas. Uno de los principales puntos ha sido la exclusión de Los Soprano, un programa de HBO que gira en torno a la organización criminal de Tony Soprano y que ha sido aclamada por la crítica.

LAS MEJORES SERIES

5. Fleabag (2016 – 2019): una comedia británica basada en un monólogo de Phoebe Waller-Bridge y enfocada en el personaje de Waller-Bridge, una joven de espíritu libre, pero enojada y confundida con su realidad.

4. Succesion (2018 – 2023): esta serie original de HBO está centrada en la multimillonaria familia Roy, que posee uno de los más grandes conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento.

3. Mad Men (2007 – 2015): el programa transcurre en los años 60 y detalla el ambiente feroz y competitivo de la industria publicitaria. Protagonizada por Jon Hamm, cuenta con siete temporadas y varios premios.

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2. The Wire (2002 – 2008): la serie de cinco temporadas está ambienta en Baltimore y se enfoca en las intercepciones telefónicas hechas por un grupo de policías. Se trata de una producción original de HBO.

1. Breaking Bad (2008 – 2013): la historia de Walter White, un profesor de química que pasa a dedicarse a la producción de drogas, marcó un antes y un después en la televisión. Lideró la lista de NYT y también ha encabezado otros rankings semejantes.

Otras populares series de la talla de Game of Thrones (6), The Office US (11) y Chernobyl (19) forman parte de la lista. A continuación podrás leer el ránking completo del NYT.