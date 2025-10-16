¿Te gustan Los Simpson? Esta es la película secreta que la serie escondió durante más de 30 años

Los Simpson no solo es una serie animada sino que se ha convertido en un universo cultural en sí mismo. Detrás de su humor irreverente, sus críticas sociales y su interminable galería de personajes, la serie ha dejado un sinfín de detalles ocultos y referencias que los fans han ido descubriendo a lo largo de casi cuatro décadas.

Sin embargo, hay una joya que pocos conocen: una película secreta escondida dentro de varios episodios.

Se trata de la película de McBain, el héroe de acción interpretado (en la ficción) por Rainier Wolfcastle, una parodia evidente de Arnold Schwarzenegger. Lo curioso es que, a lo largo de distintos capítulos, los creadores de Los Simpson incluyeron pequeños fragmentos que, si se juntan, forman una historia completa de acción, con villanos, traiciones y venganza al estilo Hollywood de los 80.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KAROL G HACE HISTORIA: FUE LA PRIMERA LATINA EN CANTAR EN EL VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW Y BRILLÓ POR TODO LO ALTO

McBain es la encarnación perfecta del cliché héroe musculoso de los años ochenta, una mezcla de John McClane y Terminator, con frases lapidarias, disparos sin fin y una misión imposible que siempre termina con explosiones.

Según reseñó Infobae, su historia dentro de la serie comenzó en el episodio “Tal como éramos” en la temporada 2 de 1991 pero, el nombre “McBain” trajo un problema legal inesperado: pocos meses después, se estrenó en cines una película real con ese mismo título protagonizada por Christopher Walken y FOX tuvo que ajustar el concepto, pero mantuvo el apellido para no perder la broma interna.

¿CÓMO NACIÓ LA PELÍCULA OCULTA?

Años después, los fanáticos más dedicados descubrieron que todos esos clips dispersos,emitidos entre las temporadas 2, 3 y 4, encajan como las piezas de una película completa de cinco minutos.

La cuenta especializada @SimpsonDoblaje en X (antes Twitter) recopiló todos los fragmentos y los ordenó cronológicamente. El resultado fue una mini película de acción con trama, desarrollo y final.

Un grupo de fans de Los Simpson descubrió hace años que había una película oculta de McBain formada por pequeños segmentos repartidos en varios episodios. En este vídeo he unido todos los fragmentos en castellano. Cabe destacar que McBain (Rainier Wolfcastle) es doblado por Luis… pic.twitter.com/RYWsVjEDyj — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) October 20, 2024

La historia dela película se basa en que McBain busca venganza por la muerte de su compañero, asesinado por el capo de la droga Mendoza, quien ha creado una sustancia “diez veces más adictiva que la marihuana”.

El clímax llega cuando McBain enfrenta a Mendoza y lo lanza por una ventana, antes de que aparezcan los falsos créditos anunciando la secuela: “Tiene derecho a permanecer muerto”.

El encanto de Los Simpson siempre ha residido en su capacidad de reírse de sí mismos. La película de McBain es un ejemplo de cómo los guionistas jugaban con los límites del formato y escondieron una historia completa dentro de clips televisivos, sin decirlo nunca abiertamente.