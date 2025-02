«Sus aplausos me los llevo a la tumba»: Revelan las últimas palabras de Paquita la del Barrio a su público

El mundo de la música sigue de luto tras la sorpresiva muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció este 17 de febrero tras enfrentar diversos problemas de salud. En las últimas horas se han hecho virales sus últimas palabras desde un escenario ofrecidas hace aproximadamente un año.

Con mucha gratitud Paquita la del Barrio aprovechó esa última presentación en febrero de 2024 en el Auditorio Nacional para resaltar que más allá de lo material, lo que más atesoraba era el cariño de su audiencia.

«Gracias por haberme aguantado tanto, desde 1947 hasta 2024; siento que todavía me quieren. He ganado más aplausos que dinero, éste no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos los traigo aquí conmigo. Esos ya nadie me los quita, se van conmigo hasta la tumba», expresó la intérprete en aquella emotiva noche en palabras recogidas por el medio Milenio.

Paquita la del Barrio es considerada como un símbolo de empoderamiento femenino en la música, con letras que retrataban el desamor y la lucha contra el machismo. Su estilo único y su inconfundible voz marcaron a generaciones enteras con éxitos como «Rata de dos patas» y «Cheque en blanco».

Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento. Sin embargo, su mánager confirmó que la artista murió en su hogar, en su cama, dejando un vacío en la música mexicana.