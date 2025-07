Su esposo es millonario: Filtran nuevos detalles sobre «mujer infiel» captada en concierto de Coldplay

El mundo del Internet vivió un revuelo por lo ocurrido en un concierto de Coldplay en Boston, en donde quedó expuesta la infidelidad de Andy Byron, entonces CEO de Astronomer, con Kristin Cabot, compañera de trabajo.

Varios internautas y medios de comunicación han brindado información sobre Byron. Pocos días después del incidente, comenzaron a trascender detalles sobre Kristin, su familia y su futuro en Astronomer.

En primera instancia, se supo que Kristin está casada con otro importante ejecutivo norteamericano, llamado Andrew Cabot. Este empresario pertenece a una de las familias más ricas de Estados Unidos.

Cabot es el director ejecutivo de Privateer Rum, una marca de ron de gran prestigio en ese país. La historia familiar del empresario se remonta a seis generaciones y generó una fortuna de cientos de millones de dólares.

🇺🇸 | El CEO de Astronomer y su jefa de RRHH fueron captados juntos en un concierto de Coldplay en Boston; al verse en pantalla gigante, ambos se cubrieron el rostro apresuradamente. Ella presume “confianza a todos los niveles” en su perfil de LinkedIn. pic.twitter.com/Nz9Qw849XS — UHN Plus (@UHN_Plus) July 17, 2025

Filtraciones apuntan que Kristin y Andrew compraron una mansión valuada en 2,2 millones de dólares en la costa de New Hampshire. Según Daily Mail, aparecen como «marido y mujer», aunque ella no tenía el anillo de bodas en el show de Coldplay.

¿KRISTIN VA A RENUNCIAR?

Apenas estalló el escándalo, Astronomer confirmó que Andy Byron renunció voluntariamente a su cargo. Sin embargo, Kristin sigue formando parte de la empresa y tiene una «licencia».

Todo parece indicar que Kristin decidió no renunciar y todavía no han rescindido su contrato. «En una gran empresa del mundo real, no puedes simplemente despedir a alguien porque los titulares son horribles», indicó la abogada Nicole Brenecki al New York Post.

Igualmente, la abogada recordó que hay contratos, investigaciones internas y otros asuntos legales en esta clase de escándalo. En tal sentido, «probablemente habrá consecuencias» contra Kristin, aunque «puede tomar unos días más antes de que caiga el hacha».