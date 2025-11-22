Sigue la polémica tras triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo: Esto dijo un periodista mexicano

Carlos Loret de Mola, un reconocido periodista mexicano, se ha sumado a las numerosas voces que aseguran que la representante de México, Fátima Bosch, «ganó» el Miss Universo debido a las presuntas conexiones entre el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, y el padre de la modelo.

Según el comunicador del medio Latinus, la empresa mexicana Pemex, donde trabaja el papá de Bosch, entregó jugosos contratos a una compañía de Rocha.

Loret de Mola señaló que Pemex dio los contratos por 745 millones de pesos (40,3 millones de dólares) a Rocha a través de Soluciones Gasíferas del Sur, empresa que él posee.

Además, el papá de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, es asesor en Pemex Exploración y tiene el antecedente de ser un funcionario inhabilitado.

Loret de Mola añadió que Raúl Rocha Cantú es «empresario de casinos» y propietario del Casino Royale de Monterrey. Allí, criminales provocaron un incendio que mató a 52 personas en una masacre de 2011.

LORET DE MOLA LA VINCULA CON MORENA

El periodista recordó que los mexicanos estaban «contentos y orgullosos» por esta nueva corona. «Tabasco estaba de fiesta con el Estadio Olmeca lleno», agregó, pero el suceso resultó en un «escándalo internacional del que hablan medios de varios países».

Loret de Mola también añadió que Fátima Bosch es sobrina de Mónica Fernández, exsenadora de Morena y directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Para contextualizar, Morena es el partido gobernante actualmente en México.

El periodista incluso recordó una entrevista donde Bosch habló bien de Claudia Sheinbaum como un ejemplo para las mujeres que llegó a la Presidencia.

El polémico triunfo de Fátima Bosch ha tenido una connotación que ha dado de qué hablar, ya que ganó el Miss Universo tras la recordada humillación de parte de un directivo del concurso semanas atrás y tras la renuncia de jurados, quienes alegaron que ya se había decidido que ella se llevaría el evento.