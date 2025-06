Shakira se vio obligada a suspender su concierto en Los Ángeles, esta es la razón

La cantante colombiana Shakira sigue haciendo historia con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero se vio en la obligación de suspender uno de sus conciertos más esperados, el que haría en Los Ángeles, Estados Unidos, la próxima semana.

Shakira tenía pautado un gran concierto en el estadio SoFi, que tiene una capacidad para unos 70.000 espectadores. Sin embargo, las protestas y disturbios en Los Ángeles provocaron la suspensión del evento.

Los organizadores del evento publicaron un comunicado confirmando la suspensión del concierto. Precisaron que fue reprogramado para el próximo 4 de agosto, varias semanas después del fin de la gira por Estados Unidos.

Due to mass protests regarding ICE’s (Immigration & Customs Enforcement) unlawful raids, @shakira ‘s Show at @ToyotaCenter (June 15th) and @SoFiStadium (June 20th) are postponed to June 17th and Aug 4th respectively!

