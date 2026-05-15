Shakira estrenó ‘Dai Dai’, la canción del Mundial 2026: ¿A quién busca inspirar y qué hará con las ganancias?

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a la artista, esta canción busca recordar a los niños «que los sueños sí se pueden alcanzar».

«¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!», escribió Shakira al publicar la canción.

Asimismo, la cantante aseguró que va «a donar el 100 % de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA».

Y es que el objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo, reseñó EFE.

Shakira, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y directivos de la fundación Global Citizen, anunció que todo lo recaudado con la canción “Dai Dai” será donado para la educación de niños en todo el mundo. Además, anunció que donará un dólar por cada entrada vendida de… pic.twitter.com/CBUnITTJti — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

Incluso, sostuvo que donará un dólar por cada entrada vendida de su próxima gira en Estados Unidos para apoyar causas sociales enfocadas en la educación y el deporte.

«La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas (…) El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí», expresó Burna Boy.

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SHAKIRA Y LOS MUNDIALES

Durante una entrevista con EFE, Shakira aseguró que siempre ha tenido «una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales».

Esto después de que la FIFA anunciara que la colombiana actuará junto con Madonna y BTS en el descanso de la final del Mundial 2026 del 19 de julio.

«Ya este va a ser mi cuarto mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad», afirmó.

Asimismo, manifestó que este «es un mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con ‘La La La’ (Brasil 2014), con Waka Waka (2010) ha sido extraordinario. ‘Waka Waka’ es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical».

«Con ‘Dai Dai’ tengo esa posibilidad también de aportar algo más, porque estamos donando el 100 % de los beneficios a la causa benéfica del fondo de educación de FIFA y de Global Citizen», compartió la cantante.