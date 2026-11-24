A pocas horas de celebrarse la gran final de la 75.ª edición del Miss Universo en Puerto Rico, el reconocido preparador de reinas Osmel Sousa compartió su análisis sobre la competencia preliminar, asegurando que la representante venezolana, Clara Vegas Goetz, fue la indiscutible triunfadora de la noche.

A través de sus redes sociales, Sousa indicó que «cree que nos tenemos que preparar para obtener la octava» corona.

Además, el llamado «Zar de la Belleza» expresó su tranquilidad al ver que sus favoritas cumplieron con las expectativas. Sin embargo, destacó que Venezuela estuvo muy por encima del resto.

«Si anoche hubiera sido el concurso, la gran ganadora era Venezuela porque salió muy bien; las otras salieron un poquito flojas», afirmó Sousa.

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LA GRAN SORPRESA

Durante su evaluación, Sousa reveló que la representante de El Congo fue la mayor sorpresa de la gala. Elogió tanto su físico y su desempeño en traje de baño y de gala, como su sólida formación académica, destacando que es licenciada en psicología, habla cinco idiomas y posee una maestría en estudios internacionales especializada en inmigración.

Sobre otras candidatas de peso, el experto señaló que Francia realizó una buena pasarela, mientras que manifestó su desagrado con la elección de vestuario de Miss Colombia, asegurando que no le gustó verla desfilar con un traje de color negro.

DURAS CRÍTICAS AL ESTILISMO EN PUERTO RICO

El punto más ácido de sus declaraciones estuvo dirigido al equipo de peluquería del certamen. Sousa cuestionó el bajo nivel de los arreglos y puso como ejemplo a Miss Chile. Aunque dijo que a ella le queda «divino» su habitual peinado estilo años ochenta, en la preliminar no la arreglaron bien y salió deslucida.

«No sé si son peluqueros que entraron gratis, estuvieron de muy bajo nivel. Muchas salieron con unos pelos como despeinadas, eso no puede ser así», sentenció.

Finalmente, hizo un llamado de atención al equipo de estilistas puertorriqueños para que en la gala final de este martes demuestren el alto profesionalismo que históricamente los ha caracterizado.