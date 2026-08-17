«Se salió de control»: Andrógena pidió disculpas tras video viral en el que llamó «dinosaurio» a Carolina Perpetuo

La presentadora Andrógena se disculpó por llamar «dinosaurio» a la actriz Carolina Perpetuo en plena transmisión en Meridiano TV.

«Quiero pedir una disculpa pública a Carolina Perpetuo por todo lo que pasó durante este fin de semana en el programa de Ronda, donde en mi caso personal ese comentario que se hizo, que se salió de control porque aparte no estaba en el guion, fue algo personal que por impulso se dijo», indicó.

«Quiero retractarme y también pedir disculpas no solamente a ella, sino a toda la comunidad que la apoya, también a la mía. Este es un canal de comedia, de entretenimiento, de humor negro, pero creo que en este caso se excedieron los límites, se salió de control y el público es el que manda así que mis disculpas el día de hoy a Carolina Perpetuo», añadió.

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En esta línea, extendió sus disculpas en el texto con el que acompañó el video. «Como figura pública y profesional de los medios, reconozco la importancia de la empatía, el respeto y la responsabilidad con cada palabra que expresamos. Mi intención jamás ha sido ofender, desvalorizar ni lastimar a nadie, y lamento profundamente si mis palabras causaron incomodidad o molestia en ti, en tus seres queridos y en tu público».

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Esta polémica se desató luego de que Andrógena calificara de «dinosaurio» a la actriz venezolana. «Como yo siempre lo he dicho los dinosaurios ya pasaron a la historia, y por supuesto la jubilación está en camino», dijo.

Hubo una época en la que Meridiano pasaba LaLiga, Champions, MLB, NBA y tenía el mejor noticiero deportivo de LATAM. Increíble cómo ese canal con el que muchos crecimos se convirtió en esto. 💀💀💀 pic.twitter.com/am5nMmSQ6E — Peseteiro (@jpeseteiroDT) August 16, 2026

Ante esto la propia Perpetuo lamentó lo ocurrido. «Cualquier persona que se refiere a alguien para criticarte u ofenderte por tu edad es una falta de creatividad y de respeto, sobre todo a alguien que está en un medio de comunicación», indicó.

«Si hay algo que es vital para quien esté frente a un micrófono, sabiendo que lo lleva a las salas de un hogar, de una familia, donde no sabes si hay niños, tienes que tener una compostura y un lenguaje de respeto y sobre todo de empatía. No es solamente un irrespeto hacia la persona que se lo estás diciendo sino a toda una cantidad de personas porque la tercera edad es un privilegio, una bendición, el que no envejece es porque se muere», añadió.

🚨 | Contundente respuesta de @perpetuok a los falta de respeto de Meridiano. 🔥🔥 https://t.co/V0kfGxd8DY pic.twitter.com/nvDarjWG8r — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 16, 2026

Asimismo, se dirigió directamente a los directivos del canal que hizo la transmisión. «Entonces es un absurdo porque todos vamos para allá, y la vejez no tiene que ser un motivo de descalificación y ofensa. Es lamentable que haya un medio donde no se maneje el criterio de a quién colocas como animador frente a una cámara. La culpa no la tiene el mono, sino quien le de la hojilla».