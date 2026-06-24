¿Se molestó? La inesperada reacción de Jack Black al ser grabado en secreto por un fan que se volvió viral

El actor Jack Black volvió a protagonizar un incómodo momento en la calle luego de que un seguidor se acercara a pedirle una foto.

Según se observa en el video, que rápidamente se ha hecho viral, el actor aceptó tomarse una foto, pero el seguidor comenzó a grabar sin su consentimiento, lo que generó una reacción visible de incomodidad por parte del artista.

«¿Puedes decir hola a mi mamá?», dijo el seguidor, a lo que Black contestó: «Oh, estamos haciendo un video». Sin haberse percatado aún de la incomodidad del actor, el seguidor continuó: «Ah sí, estamos haciendo un video».

«Pequeño hombre, tú dijiste que si podíamos tomarnos una fotografía», respondió Black, por lo que el hombre intentó disculparse en ese momento.

#CaraotaShow | El actor Jack Black volvió a protagonizar un incómodo momento en la calle luego de que un seguidor se acercara a pedirle una foto. Según se observa en el video, que rápidamente se ha hecho viral, el actor aceptó tomarse una foto, pero el seguidor comenzó a grabar… pic.twitter.com/mORtD86aMR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 24, 2026

«¿Sabes cuánto me pagan por aparecer en un video?», agregó antes de mandarle un rápido y frío saludo a la madre del joven antes de marcharse rápidamente, aparentemente molesto, sin ni siquiera despedirse de su seguidor.

A pesar de las muchas interpretaciones que ha generado el video, el propio joven justificó lo ocurrido en redes sociales.

«Me puse muy nervioso y me equivoque de botón y me puse a grabar, él fue muy simpático en todo momento y creo que es obvio que era una broma de su parte», indicó.