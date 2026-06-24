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¿Se molestó? La inesperada reacción de Jack Black al ser grabado en secreto por un fan que se volvió viral

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

El actor Jack Black volvió a protagonizar un incómodo momento en la calle luego de que un seguidor se acercara a pedirle una foto.

Según se observa en el video, que rápidamente se ha hecho viral, el actor aceptó tomarse una foto, pero el seguidor comenzó a grabar sin su consentimiento, lo que generó una reacción visible de incomodidad por parte del artista.

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«¿Puedes decir hola a mi mamá?», dijo el seguidor, a lo que Black contestó: «Oh, estamos haciendo un video». Sin haberse percatado aún de la incomodidad del actor, el seguidor continuó: «Ah sí, estamos haciendo un video».

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«Pequeño hombre, tú dijiste que si podíamos tomarnos una fotografía», respondió Black, por lo que el hombre intentó disculparse en ese momento.

«¿Sabes cuánto me pagan por aparecer en un video?», agregó antes de mandarle un rápido y frío saludo a la madre del joven antes de marcharse rápidamente, aparentemente molesto, sin ni siquiera despedirse de su seguidor.

A pesar de las muchas interpretaciones que ha generado el video, el propio joven justificó lo ocurrido en redes sociales.

«Me puse muy nervioso y me equivoque de botón y me puse a grabar, él fue muy simpático en todo momento y creo que es obvio que era una broma de su parte», indicó.

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