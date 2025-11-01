¿Se acabó el amor? Lo que dijo Lamine Yamal sobre los rumores del fin de su relación con Nicki Nicole

El futbolista español, Lamine Yamal, rompió el silencio este sábado para aclarar los rumores sobre el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Durante una entrevista concedida al periodista Javier de Hoyos, en el espacio D Corazón de RTVE, Yamal confirmó que la relación había llegado a su fin.

“No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, explicó el futbolista al comunicador.

La noticia se esparció rápidamente en las redes sociales, luego de los rumores y especulaciones que se dieron durante estos días.

Círculos de seguidores del futbolista y la cantante, siempre atentos a los movimientos en redes de la pareja, aireaba con insistencia la idea de un posible distanciamiento.

Algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas, como el detonante del conflicto.

No obstante, Lamine reiteró que no le fue infiel «ni he estado con otra persona», cortando de raíz toda sospecha de deslealtad.

RELACIÓN FUGAZ

La fugaz relación entre ambos personajes mediáticos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole la hizo pública desde su cuenta de Instagram.

Una fotografía juntos por el cumpleaños del Lamine Yamal pareció bastar para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas del espectáculo: había una pareja y, con ella, una expectativa creciente.

Las miradas se dirigieron entonces hacia Barcelona, buscaban gestos, miradas, cualquier mínimo indicio de novedad.

A lo largo de este breve romance, los dos protagonistas sumaron titulares, likes y muestras de apoyo. El pasado 21 de octubre, Nicki Nicole se hizo presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde los azulgranas se enfrentaron al Olympiacos griego.

La presencia de la cantante entre el público se interpretó como un símbolo de respaldo, una manera de estar presente en los momentos decisivos.

Hoy, apenas unas semanas después de aquella victoria, las palabras del futbolista llegan para aclarar el panorama emocional de la pareja mediática.

El final de la historia coincide también con un cambio significativo en la vida personal del futbolista. Hace poco, firmó la compra de una vivienda que pocos lograrían imaginar como simple escenario de intimidad. No es otra que la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué durante su relación.