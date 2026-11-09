Actor Russell Brand fue condenado por violación y otros delitos, esta es la cantidad de años que estará en la cárcel

El actor Russell Brand fue condenado el lunes a diez años y medio de prisión por violar a una mujer en 2009 y agredir sexualmente a otras tres.

El presentador de televisión británico y actor de Hollywood fue declarado culpable el 5 de noviembre.

El Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, declaró a Brand culpable de manosear los pechos de una mujer en un bar de Londres en 2004, agredir sexualmente a una mujer en una emisora ​​de radio de Londres en 2004 y 2005, y violar a una mujer en su casa en 2009.

LAS VÍCTIMAS

«He estado en estado de shock y confusión durante años. Estaba extremadamente disgustada y traumatizada. No me tenía ningún respeto a mí misma. Pensaba que era un producto defectuoso, tenía miedo de dar señales que pudieran malinterpretarse», dijo la mujer que leía su declaración, según la BBC.

En otra declaración, leída por el fiscal, Brand fue calificado de «depredador sexual sin remordimientos… Solo espero que no se le permita hacer daño a más mujeres».

Una tercera declaración, de la mujer a la que Brand fue declarado culpable de violar en 2009, decía que «tenía dificultades para dormir y comer» y para «controlar sus emociones» después del ataque.

EL VEREDICTO

La BBC informó que la policía estaba investigando a Brand por otras acusaciones de violación presentadas por dos mujeres, una de las cuales tenía 16 años en el momento del presunto incidente.

El jefe de la Policía Metropolitana de Londres declaró el viernes que no le sorprendería que muchas más mujeres se presentaran.

Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Brand cerró los ojos. Cuando se le negó la libertad bajo fianza, dijo: «Estoy bien», antes de ser escoltado fuera de la sala, reseñó CBS News.