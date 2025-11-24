Romeo Santos participó de sorpresa en el show de Bad Bunny en Dominicana y una cantante venezolana apareció en la famosa «casita»

Los participantes del famoso reality dominicano «La Casa de Alofoke 2» se apoderaron de ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el esperado concierto del Conejo Malo en República Dominicana.

En el segundo día de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, uno de los momentos más icónicos ocurrió cuando Romeo Santos apareció casi al final del concierto, generando gritos ensordecedores de la fanaticada.

Juntos ofrecieron una emocionante interpretación de “BOKeTE”, a ritmo de bachata. La canción está incluida en el aclamado álbum de Benito que llegó al No. 1 de la lista Billboard 200 de todos los géneros y ganó recientemente el Latin Grammy al álbum del año.

Mientras tanto, los concursantes de «La Casa de Alofoke 2» no desaprovecharon esta oportunidad para asistir al evento. A través de sus redes sociales la cantante venezolana Daniela Barranco compartió un video en el que se aprecia cómo tuvo la oportunidad de compartir con el público, que le entregó todo su cariño.

El concierto de Bad Bunny en República Dominicana estaba catalogado como uno de los eventos musicales del año gracias a su producción de alto nivel, repertorio explosivo, miles de fanáticos en una atmósfera que mezclaba euforia y espectáculo.