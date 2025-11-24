Caraota Show

Romeo Santos participó de sorpresa en el show de Bad Bunny en Dominicana y una cantante venezolana apareció en la famosa «casita»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Bad Bunny

Los participantes del famoso reality dominicano «La Casa de Alofoke 2» se apoderaron de ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el esperado concierto del Conejo Malo en República Dominicana.

En el segundo día de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, uno de los momentos más icónicos ocurrió cuando Romeo Santos apareció casi al final del concierto, generando gritos ensordecedores de la fanaticada.

Leer Más

Encuentran sin vida a la actriz del cine para adultos Kagney Linn Karter, esta fue la causa de muerte
Blackstone resurge tras una década y regresa a los escenarios buscando nuevo guitarrista
EN VIDEO: Anularon juicio contra Alec Baldwin por homicidio involuntario y así fue su emotiva reacción

Juntos ofrecieron una emocionante interpretación de “BOKeTE”, a ritmo de bachata. La canción está incluida en el aclamado álbum de Benito que llegó al No. 1 de la lista Billboard 200 de todos los géneros y ganó recientemente el Latin Grammy al álbum del año.

LEA TAMBIÉN: DUEÑO DE MISS UNIVERSO NIEGA FRAUDE EN ELECCIÓN DE MISS MÉXICO Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA MEDIOS

Mientras tanto, los concursantes de «La Casa de Alofoke 2» no desaprovecharon esta oportunidad para asistir al evento. A través de sus redes sociales la cantante venezolana Daniela Barranco compartió un video en el que se aprecia cómo tuvo la oportunidad de compartir con el público, que le entregó todo su cariño.

El concierto de Bad Bunny en República Dominicana estaba catalogado como uno de los eventos musicales del año gracias a su producción de alto nivel, repertorio explosivo, miles de fanáticos en una atmósfera que mezclaba euforia y espectáculo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cabello
Cabello calificó de «chulos» a los presidentes que acompañarían a María Corina a recibir el Nobel de la Paz
Venezuela
EEUU Venezuela
Jefe del Estado Mayor de EEUU visita Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela
EEUU
mujer
EN VIDEO: La daban por «muerta» en Tailandia, la llevaron a cremar y terminó despertando minutos antes en su ataúd
Mundo