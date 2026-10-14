¿Rivalidad con Nelson Bustamante y peleas con Viviana Gibelli? Lo que reveló Daniel Sarcos tras su regreso al país

El animador Daniel Sarcos regresó a Venezuela para participar en el Teletón Venevisión 2026 «Unidos por Venezuela», una transmisión especial dedicada a brindar apoyo e impulsar la reconstrucción en el país tras los devastadores terremotos registrados el 24 de junio.

En ese sentido, desmintió que tenga alguna «rivalidad» con Nelson Bustamante debido a que uno trabajaba en Venevisión y el otro en Radio Caracas Televisión.

«Estoy loco por tomarme una foto donde estemos todos las nuevas generaciones y encontrarme con Maite (Delgado), Viviana (Gibelli), con Nelson Bustamante que somos amigos lejos de lo que la gente pueda creer que siempre fuimos rivales por Radio Caracas y Venevisión. Nosotros siempre fuimos amigos y por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses nos escapábamos, iba a mi cumpleaños», señaló.

Durante una entrevista ofrecida con Shirley Varnagy, Sarcos sostuvo que tiene una «buena relación» con Viviana Gibelli.

«Trabajamos como 10 años juntos, peleamos tanto en Venevisión que la gente cree que peleamos en la vida real. Creo que vamos a estar muy felices, esa foto va ser extraordinaria para mí, estoy feliz», dijo.

Asimismo, expresó que extrañaba mucho a Venezuela porque «más allá del paisaje geográfico, está el paisaje humano, no podemos perder el norte y el rumbo».

«El verdadero venezolano es ese tipo noble y esa mujer noble, esa gente trabajadora, generosa», comentó.

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RELACIONES Y DIVORCIOS

Por otra parte, Daniel Sarcos habló que se ha casado en cuatro oportunidades y se ha divorciado en tres ocasiones. Sin embargo, afirmó que el que más le afecto fue el segundo.

«Fue el que más sufrí, el primero era muy chamo me casé a los 20 o 21 años, porque tuve que afrontar la situación, pero eso no duró nada, pero era muy chamo para eso. A los 23 o 24 años me volví a casar y ese es el divorcio que más me ha dolido, estuve como 15 días despidiéndome y con ella no tuve hijos, era profesora de inglés y no tenía absolutamente nada que ver con esto que yo hago. Ese sí me produjo despecho, inestabilidad, ranchera ese tipo de cosas», recordó.

Además, mencionó que el tercer divorcio fue con Chiquinquirá Delgado y fue «bastante aburrido».

«Fue el más público y fue como aburrido, yo creo que la cosa estaba tan agotada que no fue un divorcio así como pasional. Y el cuarto espero no tenerlo, ya volver empezar de cero es muy difícil», dijo.

EL TELETÓN

El Teletón se destaca por su enfoque humanitario para que los venezolanos se unan a esta labor. La periodista Carmela Longo adelantó que Maite Delgado y Viviana Gibelli también formarían parte de la conducción del evento benéfico.

Sin embargo, este regreso posee un valor especial para el presentador, quien durante años fue una de las figuras principales de la planta televisiva.