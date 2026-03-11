Caraota Show

Reynaldo Armas reapareció tras 30 días recluido en hospital de Bogotá, esto dijo sobre su salud

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Armas

El cantante de música venezolana Reynaldo Armas recibió el alta médica luego de permanecer 30 días hospitalizado en Bogotá, Colombia, a causa de una «complicación» de salud

«30 días exactamente hoy después de una complicación, pero gracias a Dios todo bien, ya de salida, espero que todo salga bien y que mañana o pasado mañana ya para Venezuela», dijo Armas en un video divulgado por varios medios.

Asimismo, calificó los últimos días como «largos, tediosos y fuertes».

«Agradecido con todo el equipo de aquí de la clínica que se portaron a la altura, puros angelitos, los doctores, todo el personal, de cocina, de mantenimiento, todo el mundo tuvo que ver conmigo y eso me hizo sentir muy bien a pesar del malestar», señaló.

Aunque Armas no dio detalles del problema de salud que lo llevó a estar 30 días hospitalizado, el medio larense Noticias Barquisimeto reseñó que el cantante se ha sometido a varias cirugías previas en la columna, lo que podría haberle causado la complicación.

A pesar de esto, Armas no ha detenido sus actividades y está confirmado para actividades programadas para los próximos meses. De hecho está previsto que participe en un concierto para el 9 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, junto al también venezolano Luis Silva.

