Reynaldo Armas reapareció tras 30 días recluido en hospital de Bogotá, esto dijo sobre su salud

El cantante de música venezolana Reynaldo Armas recibió el alta médica luego de permanecer 30 días hospitalizado en Bogotá, Colombia, a causa de una «complicación» de salud

«30 días exactamente hoy después de una complicación, pero gracias a Dios todo bien, ya de salida, espero que todo salga bien y que mañana o pasado mañana ya para Venezuela», dijo Armas en un video divulgado por varios medios.

Asimismo, calificó los últimos días como «largos, tediosos y fuertes».

«Agradecido con todo el equipo de aquí de la clínica que se portaron a la altura, puros angelitos, los doctores, todo el personal, de cocina, de mantenimiento, todo el mundo tuvo que ver conmigo y eso me hizo sentir muy bien a pesar del malestar», señaló.

Aunque Armas no dio detalles del problema de salud que lo llevó a estar 30 días hospitalizado, el medio larense Noticias Barquisimeto reseñó que el cantante se ha sometido a varias cirugías previas en la columna, lo que podría haberle causado la complicación.

A pesar de esto, Armas no ha detenido sus actividades y está confirmado para actividades programadas para los próximos meses. De hecho está previsto que participe en un concierto para el 9 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, junto al también venezolano Luis Silva.