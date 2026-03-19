Revelaron los actores que protagonizarán la nueva serie live action de Scooby-Doo en Netflix

Este jueves salieron a los luz los nombres de quiénes interpretarán a tres de los integrantes de Misterios S.A. en la nueva serie de acción real basada en la franquicia de Scooby-Doo y producida por Netflix.

El elenco estaría encabezado por Maxwell Jenkins en el papel de Fred Jones, acompañado por Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers y Abby Ryder Fortson como Vilma Dinkley, según publicó Variety.

Cabe recordar que hasta el momento solo se conocía que Mckenna Grace, interpretaría a Daphne.

Está previsto que la serie, que aún no tiene título oficial, tenga inicialmente ocho episodios. Según lo difundido por Netflix, se trata de una reinterpretación contemporánea del popular programa animado.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la historia se sitúa durante el último verano en un campamento, donde Shaggy y Daphne se ven involucrados en un misterio relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un crimen de carácter sobrenatural.

Posteriormente, ambos personajes se unen a Vilma, descrita como una joven con enfoque científico, y a Freddy, un nuevo estudiante. El grupo se propone resolver el caso mientras enfrenta una serie de eventos que los vinculan con secretos personales.

Maxwell Jenkins viene de trabajar en la serie Lost in Space, que contó con tres temporadas. El actor también formó parte de Sense8 y ha intervenido en producciones televisivas como Reacher y Dear Edward, así como en la película Joe Bell.

Mientras tanto, Tanner Hagen viene de series como The Pitt y Lawmen: Bass Reeves. En cine, ha participado en proyectos como The Man Who Changed the World.

Finalmente, Abby Ryder Fortson, estuvo en la primera temporada de The Pitt, donde interpretó a Kristi Wheeler. En etapas anteriores de su carrera, apareció en The Mindy Project.

Esta adaptación llega muchos años después de la película de Scooby-Doo, protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, la cual obtuvo una recaudación superior a los 250 millones de dólares a nivel mundial y cuyos números dieron paso a la creación de una secuela.

En 2004 se estrenó Scooby-Doo: Monsters Unleashed y alcanzó más de 180 millones de dólares en taquilla.