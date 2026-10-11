Revelaron lista de famosos que estarán en el Teletón de Venevision

El Teletón Venevisión 2026 «Unidos por Venezuela» reunirá a las más grandes estrellas de la música y el entretenimiento este sábado 17 de octubre, en una transmisión histórica de 15 horas continuas en vivo. Esta gran jornada solidaria tiene como meta recaudar fondos para el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), destinados a la reconstrucción del país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La transmisión se realizará en vivo desde las 9:00 am hasta la medianoche (hora de Venezuela). El evento se podrá sintonizar a nivel nacional e internacional a través de Venevisión, Ve Plus, Univisión, Éxitos 99.9 FM y plataformas de streaming como Venevisión Play, ViX y RTVE Play.

CARTEL DE ARTISTAS INVITADOS AL TELETÓN 2026

El despliegue musical y de variedades se coordinará de manera simultánea desde importantes sets ubicados en Caracas, Miami y Ciudad de México. Entre los artistas consagrados y las nuevas generaciones musicales que confirmaron su participación destaca la presencia de grandes íconos como Oscar D’León, Yuri, Emmanuel, Carlos Baute, Frank Quintero, Kiara y el regreso de Magic Juan (Exproyecto Uno).

Asimismo, se contará con la presencia de grandes talentos del género urbano y de la músisca pop como Nacho, Lenny Tavárez, Randy, Noreh, Luis Fernando Borjas, Jonathan Moly, Caibo, Víctor Drija, Aran One y Gustavo Elis.

También dirán presente artistas revelaciones y del folklore nacional como Emily Galaviz, Briella, Yorgahki, Katherine Coll, Ciscoh y Neomai; además de las agrupaciones internacionales Pandora y Río Roma.

ESPECTÁCULOS ESPECIALES Y BLOQUES CULTURALES

El evento contará con un gran opening musical encabezado por Diana Rami, José Andrés Padrón y Rafael Romero. Además, la transmisión incluirá producciones escénicas de alto nivel como Alma «El Musical», el Circo Los Valentinos, la obra Charlie y la Fábrica de Chocolates y una presentación especial de El Sistema junto a la Orquesta Simón Díaz y la coral Juan Bautista Plaza.

La conducción del evento estará liderada por las figuras más emblemáticas de la televisión hispana, distribuidas en tres regiones clave. Desde Caracas estarán Maite Delgado, Viviana Gibelli, Nelson Bustamante, Daniel Sarcos, Mariela Celis, Leo Aldana, Mariángel Ruiz, Eduardo Rodríguez y Román Lozinski.

En Miami se contará con la animación de Chiqui Delgado, Raúl González, Jessica Rodríguez y Vicky Van; mientras que desde la Ciudad de México nos acompañarán Marjorie De Sousa y Marie Claire Harp.

Por su parte, el estratégico centro de llamadas o Call Center de Venevisión estará a cargo de Shirley Varnagy, Luis Olavarrieta, Endrina Yépez, Isabella Rodríguez, Osmariel Villalobos y Luis Gerónimo Abreu, quienes estarán acompañados por las actuales reinas del Miss Venezuela.

¿CÓMO DONAR Y APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA?

Cada aporte económico será gestionado de forma directa y transparente por el Dividendo Voluntario para la Comunidad (filial de United Way) con la auditoría externa de las firmas globales Deloitte y EY Venezuela. Los fondos se transformarán en ayuda humanitaria y soluciones sostenibles a través de Fe y Alegría, Cáritas de Venezuela y la Fundación Hospital Ortopédico Infantil.

Las opciones para colaborar son las siguientes:

1. Vía digital: Ingresando al portal web oficial del DVC (www.dividendovoluntario.org) desde cualquier parte del mundo.

2. Donaciones internacionales: Los aportes internacionales en dólares se canalizan bajo la deducibilidad fiscal a través de la plataforma de United Way Worldwide.

3. Punto presencial (Caracas): El público puede acercarse a la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, donde se llevará a cabo una recaudación de calle en paralelo con talentos de Venevisión y Unión Radio.

Si deseas asistir como público presencial a los estudios de Venevisión en Caracas, puedes postularte completando el formulario de registro en la página oficial del evento (www.teletonvenevision.com).

Con información del equipo de comunicaciones de Venevisión