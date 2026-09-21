Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Presley Gerber, la investigación sigue abierta

Nuevos detalles se conocieron este lunes sobre la autopsia de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, luego de que el modelo, de 27 años, fuera hallado sin vida el domingo en un centro de rehabilitación de lujo en Santa Mónica, California (EEUU).

Las autoridades descartaron por ahora un acto criminal, aunque la investigación de su muerte permanece abierta.

«La muerte se investiga actualmente como una sobredosis de drogas. No se sospecha de un acto criminal», explicó una fuente policial a TMZ sobre el estado de la pesquisa.

De acuerdo con registros policiales citados por People, la llamada de emergencia ingresó a las 9:35 de la mañana del domingo.

Lo que se precisó, es que el primer despacho fue por un paro cardíaco, mientras que un segundo aviso señaló que los paramédicos respondían a una sobredosis en dicha dirección, en la cuadra 1000 de Berkeley Street.

Se informó que los oficiales hallaron a un «individuo sin signos de vida y le practicaron maniobras de reanimación, sin éxito». Y que Presley fue declarado muerto a las 9:45 de la mañana, 10 minutos después del primer llamado.

En un comunicado enviado a People este lunes, la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que la autopsia ya fue completada y detalló los tiempos oficiales del caso.

«La investigación aún está en curso y hay información limitada disponible. La muerte fue declarada a las 09:45 horas del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que respondieron. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia de la ley a cargo de la investigación», se indicó.

Allegados a la familia señalaron, que a los parientes de Gerber, se les informó que la muerte fue resultado de una aparente sobredosis.

PIDIERON PRIVACIDAD

Un representante de la familia confirmó el fallecimiento y describió el momento que atraviesan como «Muy difícil y doloroso».

En tanto, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber, hermana del modelo, solicitaron privacidad tras conocerse la noticia.

Presley, único hijo varón de la pareja, comenzó su carrera como modelo durante la adolescencia y en los últimos años había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Su última aparición pública fue el 11 de junio, en el evento «We Are ENOUGH x Aviator Nation», en Malibú, donde reflexionó sobre crecer bajo la mirada pública. «Lo más libre que me sentí fue cuando finalmente fui honesto conmigo mismo», expresó en aquella oportunidad.

También ofreció consejos sobre hábitos saludables: «Muevan su cuerpo sin importar cómo se sientan. Salgan. Tomen sol. Si no tienen ganas de moverse, acuéstense en el pasto», manifestó.