Revelan la millonaria fortuna que heredó la hija de Michael Jackson

El cantante Michael Jackson, a más de una década de su fallecimiento, sigue dando de qué hablar, puesto que su hija se encuentra envuelta en una lucha legal con los administradores del patrimonio del Rey del Pop.

Paris Jackson, de 27 años, mantiene un conflicto en los tribunales con John Branca y John McClain. La modelo y actriz acusó a los administradores de haber realizado pagos indebidos y ocultar información sobre gastos del patrimonio de su padre.

La respuesta de los administradores no se hizo esperar y el 9 de octubre enviaron un documento al tribunal. A la vez que buscaban desacreditar las acusaciones de Paris Jackson, revelaron por primera vez la millonaria herencia de la joven.

«Pocos se han beneficiado más del juicio empresarial de los ejecutores que [Paris] misma, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio», indicaron documentos, citados por People.

ARREMETEN CONTRA PARIS JACKSON

El equipo legal de Paris Jackson sostuvo que los ejecutores hicieron pagos «no registrados» o «no facturados oficialmente» a varios bufetes de abogados. Apuntan que los fondos desviados, superiores a los 600.000 dólares, son «gratuidades injustificadas».

Sin embargo, los administradores afirmaron que sin su gestión Paris, Prince y Bigi Jackson «nunca habrían recibido esa fortuna». Además, dijo que los pagos a los bufetes «no son regalos ni bonificaciones arbitrarias», sino deudas por «servicios extraordinarios».

Supuestamente, cuando Michael Jackson falleció, su patrimonio estaba «agobiado con deudas que superaban los 500 millones de dólares». En la actualidad, se trata de un imperio valorado en más de 2.000 millones de dólares.

La revista especializada Forbes ha calificado a Jackson como una de las celebraciones fallecidas con más altos ingresos. A pesar de sus controversias, la popularidad del Rey del Pop se mantiene en pie a 15 años de su muerte.