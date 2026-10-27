Revelado el misterio: Este será el artista que encabezará el show del medio tiempo en el Super Bowl LXI

El rapero Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, fue elegido para ser la figura principal del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LXI en 2027.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron que será el 14 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

GOAT’s out of the bag. @sc #AppleMusicHalftime #SBLXI https://t.co/6wnIqTKjZB — Apple Music (@AppleMusic) October 27, 2026

GANADOR DE 25 GRAMMY

El rapero, productor y empresario estadounidense ha recibido numerosos premios, nominaciones y reconocimientos honoríficos de la industria, desde la década de 1990. Convirtiéndose en el segundo rapero con más premios Grammy y con 89 nominaciones.

Jay-Z se une a una codiciada lista de artistas que han encabezado el show en la noche más importante de la NFL, entre los que se incluyen su esposa Beyoncé, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Michael Jackson, Rihanna, Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Diana Ross, Katy Perry, The Weeknd, Usher, The Rolling Stones, Bruno Mars, entre muchos otros.

«Durante varios años, hemos tenido el privilegio de trabajar de cerca con Jay-Z y Roc Nation, y he visto el impacto extraordinario que ha tenido en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl», agregó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

«Cuando llegamos a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, solo tenía una petición: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando el momento le pareciera adecuado. No podría estar más emocionado de que los fanáticos de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que traerá al escenario del Super Bowl», comentó.

Asimismo, el show coincidirá con las celebraciones por los 30 años de su aclamado álbum debut de 1996, Reasonable Doubt.