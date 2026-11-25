Tras 14 años lejos de su tierra natal, el regreso de Catherine Fulop a Caracas este mes de noviembre desató todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

En redes sociales, muchos fanáticos se ilusionaron con la idea de que la actriz volvía para protagonizar una nueva telenovela e incluso se llegó a comentar que planeaba quedarse a vivir nuevamente en el país. Sin embargo, el verdadero motivo de su visita resultó ser otro muy distinto, aunque igual de especial.

Lejos de tratarse de un dramático o de una mudanza definitiva, Fulop viajó acompañada de su esposo, Osvaldo Sabatini, para asumir un compromiso puntual con Venevisión: formar parte del jurado del Miss Universe Venezuela 2026.

JURADO CALIFICADOR

La invitación del canal la llevará a evaluar a las candidatas en la gala final del próximo 3 de diciembre, un papel cargado de simbolismo al cumplirse exactamente 40 años desde que ella misma participó en el certamen de 1986.

Además de este reto profesional, el viaje tuvo un motor afectivo irremplazable: reencontrarse cara a cara con su madre, Cleopatra García, y abrazar a su familia. Durante más de una década, la actriz había postergado su regreso. Finalmente, el deseo de ver a los suyos y la oportunidad de regresar por la puerta grande a la noche más linda pesaron más que cualquier temor.