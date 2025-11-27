Representante de Colombia ganó el Miss International 2025: Venezuela no entró al top 20

La representante de Colombia se coronó en la gala de Miss International 2025 que se celebró en Tokio con más de 70 concursantes de todo el mundo.

Alessandra Guillén, Miss Venezuela Internacional 2024, destacó por su entrega, disciplina y pasión durante esta edición. Sin embargo, no entró en el top 20.

Uno de los momentos más icónicos ocurrió en su desfile de traje típico, en el que lució un traje de mariposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TRAMOYA UNIVERSAL 👑 (@tramoyauniversal)

«Tu participación fue un ejemplo de elegancia y enfoque, llevando el nombre de Venezuela con orgullo, demostrando el cariño y el compromiso que siempre te han caracterizado. Gracias por tu dedicación y por ofrecernos una representación llena de belleza, temple y corazón», informó la organización Miss Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MISS INTERNATIONAL (@missinternationalofficial)

Con respecto a la ganadora, Catalina Duque terminó quedándose con la corona, superando a Zimbabue en la ronda definitiva.