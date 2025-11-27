Caraota Show

Representante de Colombia ganó el Miss International 2025: Venezuela no entró al top 20

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La representante de Colombia se coronó en la gala de Miss International 2025 que se celebró en Tokio con más de 70 concursantes de todo el mundo.

Alessandra Guillén, Miss Venezuela Internacional 2024, destacó por su entrega, disciplina y pasión durante esta edición. Sin embargo, no entró en el top 20.

Leer Más

Machado
Embajada de EEUU felicita a María Corina por su victoria y reconoce esfuerzo de la Comisión de Primaria
Harvey Weinstein logró traslado a hospital donde estará recluido hasta su nuevo juicio por abuso sexual
CIJ escuchará argumentos el 14Nov para «definir legalidad» sobre referéndum del Esequibo

Uno de los momentos más icónicos ocurrió en su desfile de traje típico, en el que lució un traje de mariposa.

«Tu participación fue un ejemplo de elegancia y enfoque, llevando el nombre de Venezuela con orgullo, demostrando el cariño y el compromiso que siempre te han caracterizado. Gracias por tu dedicación y por ofrecernos una representación llena de belleza, temple y corazón», informó la organización Miss Venezuela.

LEA TAMBIÉN: PICA Y SE EXTIENDE: DENUNCIAN QUE PRESIDENTE DEL MISS UNIVERSO HABRÍA DICHO QUE «VENEZUELA NO PODÍA GANAR» EL CONCURSO

Con respecto a la ganadora, Catalina Duque terminó quedándose con la corona, superando a Zimbabue en la ronda definitiva.

La noche estuvo marcada por presentaciones en traje nacional, gala, discursos y la exposición del proyecto social de cada candidata, una de las partes más determinantes del puntaje final.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

empleada
CARACAS: Empleada doméstica se ganó confianza de los dueños, se robó gran suma de dinero y descubrieron todo lo que hizo con lo que se llevó
Sucesos
banco
VIRAL: Entró a robar a un banco en Brasil y todo salió mal, perdió sus pantalones y terminó atrapado en la puerta giratoria
Mundo
La verdadera importancia del mes azul
Columnistas